微博大V將採實名制 掀恐慌、逃難潮 匿名饒舌歌手開首槍

匿名饒舌歌手「幼稚園殺手」16日突然註銷其微博帳號，頁面顯示「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」，被解讀為對「前台實名制」開出第一槍。(取材自X平台)

中國加強管控自媒體，要求擁有百萬粉絲的網紅10月底必須在首頁公開揭露真實姓名，這項規定引起了許多微博 大V反對。有人擔心被網暴，有人擔心從此之後沒有人敢說真話。知名的匿名饒舌歌手「幼稚園殺手」16日自行註銷其微博帳號，為微博逃難潮開出第一槍。

中國社群近日盛傳超過100萬粉絲的微博大V（獲認證的網紅）10月底將實施「前台實名制」，即在微博首頁展示其姓名、職業訊息。微博CEO王高飛在其官方微博證實確有此事，此次針對的是時政、娛樂和財經等敏感領域的大V，美妝、美食等領域不受影響。

微博訊息顯示，使用化名的大V已陷入恐慌，擔心身分曝光不但影響工作、家庭與生活，還會遭到肉搜網暴。許多大V發聲反對，知名愛國網紅「帝吧官微」罕見發文批評官方此舉是「懶政」，形容「網暴寄花圈的時代又要來臨了」；還有許多網紅表明，若實施就註銷帳號退出社群。

議論紛紛之際，匿名饒舌歌手「幼稚園殺手」16日突然註銷其微博帳號，頁面顯示「該帳號因用戶自行申請關閉，現已無法查看」，被解讀為對「前台實名制」開出第一槍。「幼稚園殺手」是中國饒舌圈的傳奇人物，2005年出道迄今發行過多張專輯，但迄今保持神祕，未被揭露真實身分。

在疫情 期間因敢言遭微博禁言過的大V「明玉追然」，已經把他的帳號名稱加上「即將註銷」，他發文直指當局此舉已違反多項保護公民訊息的法律。

擁粉逾百萬的「成都之間」17日發文指出，他是公務員編制，帳號是用老婆的手機號碼註冊的，當網友發現摳腳大漢瞬間變成杏臉桃腮的美妞一枚，「人設坍塌」是大概率的事。

美國之音報導，曾經擔任微博審查員的劉力朋表示，官方已經透過後台實名擁有了管理網路異見的能力。而這次可能出台的自媒體前台實名制，會讓某些專業領域的大V不得不更加小心自己的言論是否與官方敘事一致，以防遭遇網路暴力。

擁有700萬粉絲的大V「天津股俠」問道，連嫌犯的名字在媒體報導中都被隱去，為什麼自媒體博主卻需要展示全名，「難道做自媒體大V就不需要隱私 了，就不需要保護了？」