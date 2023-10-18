奇葩飛機餐 只發4個饅頭、1片白菜…南航：中式點心

飛機餐只有四饅頭加榨菜、白菜，網友直呼第一次看見。（取材自微博）

一名網紅搭乘南航班機，用餐時間空服員卻端上了四個饅頭、一片白菜和一小包榨菜，讓他忍不住吐槽，「這麼多年頭一次看到這麼奇葩的航空餐」，在網上引起熱烈討論，網友也認同「過於寒酸」。不過南航回應，這是「中式點心」，蓋一片白菜是為防止饅頭被烤糊。

綜合媒體報導，網紅「峰哥亡命天涯」在微博 發文稱，「這次航空餐真是空前絕後了，盒子一打開我都驚了，四個饅頭，一包榨菜，還有一片白菜，真的就是一片白菜！這麼多年頭一次看到這麼奇葩的航空餐」。

這則貼文引發網友熱議，短短幾小時已有2.5萬次點讚，1700多條留言。有網友酸，「這是把降本增效做到了極致啊」、「機票都白菜價了，有饅頭就白菜很不錯了」、「牢飯也不過如此吧」。

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對此，南航客服對外回應，不同航線 的配餐不一樣，這種餐食屬於某些航線上的「中式點心」，白菜是微波爐加熱時蓋在饅頭上防止水分流失的，以保持餐食的口感。

網友對這種說法並不買帳，表示「饅頭算點心嗎」、「舉凡換成豆包或糖三角，我都能接受中式點心這個解釋」、「重新定義中式點心」。

不少網友認為，在假期後機票「白菜價」的背景下，航空公司為壓縮成本不惜犧牲旅客體驗，記者搜尋機票價格，發現該航班的經濟艙票價為900元，相當於打了3.9折。