廣東20歲女生裸辭 窮遊22城76天 「不覺辛苦 非常快樂」

20歲的廣東女子小周裸辭後窮遊76天的故事，引起網友熱議。（取材自瀟湘晨報）

廣東雲浮一名20歲女生小周最近因裸辭工作後獨自窮遊76天，經過22個城市的旅程引起網路熱議。小周今年4月攜帶1.7萬元人民幣（約2337美元）開始旅行，她先後造訪了昆明、大理、香格里拉、重慶、長沙、西安以及烏魯木齊等多個城市，在途中結識了許多志同道合的朋友。有些網友讚小周勇敢，但也人質疑她不務正業、對未來沒好處。對此，小周表示每個人的想法和選擇都不同，她選擇了讓自己過得開心、過自己想要的一種生活方式。

瀟湘晨報報導，小周原本從事電商 工作，今年3月，她突然想去看看世界，於是辭去了工作，4月就啟程窮遊。她的旅途中沒有明確的目的地，為了省錢，基本上都是搭火車硬座和住青年旅舍。儘管如此，她不覺得辛苦，反而非常快樂。

受訪時，小周解釋了她突然產生裸辭旅行念頭的原因。她表示，自己感到迷茫和焦慮，因為她16歲就出社會自食其力，沒什麼厲害的學歷，做過各種普通的工作。再加上她一直喜歡旅行，所以她想趁年輕、沒有太大壓力的時候先出去看看。對於小周的裸辭旅行，她的父母非常理解並支持。

在旅途中，小周大多是獨自一人。不過，她也結識了一些朋友，並和他們一起旅行一段時間，但各自的目的地不同時就分開了。她在網路上認識一名女孩子，兩人一起體驗了義工旅行，並一起在雲南租了一個月的房子，並去了芒市、瑞麗、麗江、香格里拉玩。隨著旅程的進行，小周也結識了另一名在大理做義工的女孩子，三人一起曾旅行到重慶和長沙。

對於旅程中最難忘的事情，小周提到了在雲南的一個月、特別是在大理的經歷。她覺得大理非常舒適，很適合放空。此外，她也提到了自駕 遊西藏的時候，在路上看到騎車和摩旅的人，她非常佩服他們的勇氣。

報導說，小周的故事在網路上引起了許多網友討論，有些網友表示，羨慕和佩服，認為小周是個勇敢、自由、灑脫的女孩，「勇敢的人先享受世界」、「年輕就該多看看外面的世界」。也有些網友表示，擔憂和質疑，認為裸辭旅行是不務正業、不夠理性，認為這樣做對未來沒有好處。

關於年輕時該是努力工作還是「享受自由」，小周表示她會選擇先享受自由。她認為，將來還有很多時間可以努力工作，而青春卻只有短短幾年，每個年齡層對於旅行所感受到的景色和事物都會有不同的心態和看法。她希望能夠遵從自己內心的想法，去做自己想做的事情。

對於一些網友的質疑，小周表示，每個人的想法和選擇都不同，她選擇了讓自己過得開心、過自己想要的一種生活方式。