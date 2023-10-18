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碧桂園又爆雷 1500萬美元債恐違約

記者謝守真／綜合報導
碧桂園債務問題一波未平一波又起，旗下一美元債的30日寬限期昨天截止，外界密切關注可能違約。（路透）
碧桂園債務問題一波未平一波又起，旗下一美元債的30日寬限期昨天截止，外界密切關注可能違約。（路透）

中國房企商碧桂園債務問題一波未平一波又起，碧桂園一筆1500多萬美元債票息寬限期17日截止，外界密切關注碧桂園可能違約，美國之音報導，違約一旦發生，可能對中國房地產業形成新的衝擊。

碧桂園必須在寬限期前支付1500萬美元的美元債票息，否則全部離岸債務將被視為違約；由於最初錯過支付的截止日9月17日是周日，因此有媒體報導稱30天寬限期在10月17日結束，也有媒體指10月18日結束。

碧桂園上周已宣布無力履行所有境外債務償付義務，彭博報導，兩名債券持有人表示，直至昨日中午12時，尚未收到款項。碧桂園尚未明確寬限期正式結束的日期，該債券履約情況將決定公司能否避免發生首次公開美元債違約。

路透報導，碧桂園目前持有近110億美元的離岸債券及60億美元的離岸貸款。此前，該集團曾稱，公司未支付某債務項下本金為4.7億港元的到期款項，並預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務。若出現違約，或將引發大規模企業債務重組，其公司或其資產也有被債權人清算的風險。

據悉，碧桂園此前尚未支付9月17日到期的1500萬美元的美元債利息，及9月27日到期的4000萬美元利息，兩筆債券都有30天的寬限期。而最近幾周，碧桂園還有幾筆境外債務未能按期支付，雖然這些債務的寬限期尚未到來。

此外，華爾街日報分析，恒大公司約120萬套預售屋中仍有約80萬套未完工，其中，該公司在合肥、鄭州、成都等地的一些住宅項目施工進度已放緩或停滯。恒大理財產品8月甚至停止兌付，再次引起投資人不滿。

碧桂園 債券 恒大

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