成蕾自述關3年罪因 只因她提前「幾分鐘」發布政府簡報

成蕾獲釋回到澳洲。(路透)

澳籍華裔記者成蕾 被中國以為境外非法提供國家秘密罪拘留三年後獲釋，並被驅逐出境。回到澳洲 後成蕾首次對外證實，她的罪過就是在中國政府公布一份簡報前幾分鐘，將這份簡報透露給外國媒體。

自由亞洲電台報導，前中國官媒環球電視網CGTN主持人成蕾，被北京 當局關押三年後，上周獲釋回到澳洲。成蕾抵達墨爾本機場時，看到她的兩個12及14歲的孩子朝她奔去，還有這三年因為疾病及承擔扶養重擔而變老變瘦的母親，感到十分心碎。

成蕾17日首度接受當地天空新聞台的專訪。她說感覺自己有時病懨懨的，像新生兒一樣脆弱，但有時又覺得可以飛起來，盡情擁抱世間的一切。

記者詢問，她是否是在上節目播出前，透過手機向外國組織洩露了中國政府的簡報內容，而這個行為只比政府公布這個簡報提前了幾分鐘。成蕾回答「是」。成蕾說，「這在中國是重大罪過，因為你傷害了祖國，導致國家權威受到侵蝕」。

成蕾回憶當時的狀況。她說她被單位上級叫去，原以為和工作有關，沒想到一去屋裡有20個人，然後被通知遭到通緝。成蕾說直至今日，都還時不時以為會有人從天而降要來逮捕她。

成蕾被捕之際，正值中澳關係緊張，中國當時擴大了對澳洲商品的進口限制。成蕾也感謝過去三年，為她積極奔走的澳洲外交部長黃英賢。她說，黃英賢讓她的家人感到放心，感覺就像朋友。