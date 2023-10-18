成蕾自述關3年罪因 只因她提前「幾分鐘」發布政府簡報
澳籍華裔記者成蕾被中國以為境外非法提供國家秘密罪拘留三年後獲釋，並被驅逐出境。回到澳洲後成蕾首次對外證實，她的罪過就是在中國政府公布一份簡報前幾分鐘，將這份簡報透露給外國媒體。
自由亞洲電台報導，前中國官媒環球電視網CGTN主持人成蕾，被北京當局關押三年後，上周獲釋回到澳洲。成蕾抵達墨爾本機場時，看到她的兩個12及14歲的孩子朝她奔去，還有這三年因為疾病及承擔扶養重擔而變老變瘦的母親，感到十分心碎。
成蕾17日首度接受當地天空新聞台的專訪。她說感覺自己有時病懨懨的，像新生兒一樣脆弱，但有時又覺得可以飛起來，盡情擁抱世間的一切。
記者詢問，她是否是在上節目播出前，透過手機向外國組織洩露了中國政府的簡報內容，而這個行為只比政府公布這個簡報提前了幾分鐘。成蕾回答「是」。成蕾說，「這在中國是重大罪過，因為你傷害了祖國，導致國家權威受到侵蝕」。
成蕾回憶當時的狀況。她說她被單位上級叫去，原以為和工作有關，沒想到一去屋裡有20個人，然後被通知遭到通緝。成蕾說直至今日，都還時不時以為會有人從天而降要來逮捕她。
成蕾被捕之際，正值中澳關係緊張，中國當時擴大了對澳洲商品的進口限制。成蕾也感謝過去三年，為她積極奔走的澳洲外交部長黃英賢。她說，黃英賢讓她的家人感到放心，感覺就像朋友。
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