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百年前不收女性 賓大將向林徽因追授建築學士學位

記者陳言喬／綜合報導
林徽因於1927年2月24日拍攝的畢業照。（取材自賓夕法尼亞大學校檔案館）
林徽因於1927年2月24日拍攝的畢業照。（取材自賓夕法尼亞大學校檔案館）

據微信公眾號「賓大沃頓PWCC」10月16日晚間消息，賓大將於2024年5月18日舉行的賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院畢業典禮上，設計學院將向林徽因——這位被稱為現代中國第一位也是最著名的女性建築學家——頒發遲到的建築學學士學位。

澎湃新聞報導，消息稱，賓夕法尼亞大學賓大沃頓中國中心正在展出由韋茨曼設計學院(Weitzman School of Design) 策劃的「中國建造：現代建築百年對話」展覽。在這場具有里程碑意義的展覽中最引人注目的是一塊長達15英尺的展板，它展示了1918年至1941年間就讀於賓夕法尼亞大學建築學專業的23名中國學生。一組黑白肖像照、他們的學位以及學習年份記錄了賓大的第一批中國留學生的足跡，這些建築先驅日後回到祖國，開闢了中國現代建築學研究和現代城市規劃設計實踐及教育。位於展板中央的林徽因是這些學生中唯一的女性，也是這批學生中唯一一位完成學業但未被授予賓大建築學位的學生。

研究顯示，林徽因當年註冊入讀賓大美術學課程，但她同時也完成了大部分建築學課程的要求，除了一門不對女性學生開放的繪畫課程，因為該課程包括男性模特寫生。由於賓大建築系專業直到1934年才開始對女生開放，美術學學士學位是林徽因當時唯一的選擇。

然而，她不但選修了所有建築設計課，學習了設計理論、繪畫和建築史，還擔任了建築設計的助教，並且她的學業表現優於她大多數同班男生，在她的成績單上，許多課得到「卓越」(Distinguished)等級的評分。

消息稱，儘管賓大美術學院（韋茨曼設計學院在20世紀的原名）從1934年開始為那些先前在賓大學習建築學的女性補授建築學學位，其中包括費城城市建設部第一任女主任喬治亞娜·波普·伊特曼，然而林徽因的情況仍然一直被忽視，即使她完成了比同時期其他女學生更多的建築學課程。

「從當時的紀錄來看，很明顯林徽因想要學習建築並成為一名建築師，並且她後來也在這一領域取得了巨大成功。隨著我們研究的不斷深入，她沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身分」。韋茨曼設計學院院長兼佩利講席教授弗裏茨·斯坦納說。他在2022年發起了調研和審閱程式，他表示，這是一個歷史遺留錯誤，是時候來糾正它了。

上述消息還提到，自從林徽因來到賓大的近一個世紀以來，她的後代持續關注其母校的發展。得知賓大決定追授林徽因學位的消息後，她的家人都表達了驕傲、感激和喜悅的心情。

「林徽因一直是我們家庭的楷模，作為她的後代，我們欽佩並欣賞她在追求藝術夢想時的無畏精神」，林徽因的外孫女于葵說。百年之後，看到她能夠獲得母校這般認可和榮譽，我們家人深受鼓舞也倍感自豪，願我們的前輩林徽因地下有知。

林徽因也有民國第一才女之稱，她雖與梁啟超的兒子、也是建築師的梁思成結婚，但與徐志摩、金岳霖也有一段情愫，金岳霖甚至為了她終身不娶。

林徽因的林氏家族更是滿門忠烈，她的叔叔林覺民是黃花崗七十二烈士，那首「與妻訣別書」流傳後世影響世人甚深，林徽因的弟弟林恒是中華民國空軍飛行員抵抗日本侵略，後駕機陣亡。林覺民與林恒都供奉中在台北忠烈祠，更巧的是，忠烈祠的最初設計圖稿就是來自林徽因。

1936年林徽因與夫婿梁思成在北京天壇。（取材自澎湃新聞）
1936年林徽因與夫婿梁思成在北京天壇。（取材自澎湃新聞）

林徽因 賓大 中國留學生

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