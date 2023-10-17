發熱、咳嗽、呼吸困難…中國多地爆發「黴漿菌肺炎」兒科爆滿

中國多地近日爆發「黴漿菌肺炎」，兒科爆滿。（中新社）

「支原體肺炎」（台稱「黴漿菌肺炎」）近日在中國網路登上熱搜。多地市疾控中心接連發布緊急提醒，兒童是黴漿菌肺炎」易感人群，此病易在幼兒園、中小學校等人員聚集的環境中爆發。

中新社報導，今年「黴漿菌肺炎」感染發生期提前，7月以來上海兒童醫學 中心收治黴漿菌肺炎患兒近400名，與往年相比占比增一陪，達到80%左右。

廣州婦女兒童醫療中心珠江新城院區發熱門診，最高單日接診量破千，以呼吸道感染為主，其中「黴漿菌肺炎」感染占比較大。

人民日報健康用戶端報導，河南省兒童醫院鄭東院區臨時增設11個普通內科晚間門診，主要服務於以呼吸道疾病為主的內科患兒，讓平時白天上班，只能晚上帶著孩子就診的父母，不需要排長隊在急診等候，能夠馬上看病，第二天也能安心工作。

該醫院醫務部主任周一博表示，以往醫院的門急診量主要維持在7000人次左右，近期每天門急診量持續在1萬人次以上，呼吸道疾病患者每天有5000人左右，「主要是黴漿菌肺炎患兒增多，黴漿菌肺炎感染與其他的病原體感染不同，治療療程比較長，導致醫院運轉起來壓力更大。」

澎湃新聞報導，由於中國多地出現大量「黴漿菌肺炎」感染患者，有兒科醫生發文指出，今年可能是「流行大年」。不過，上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院寶山分院兒科主治醫師劉茂松表示，不認同該說法，「黴漿菌肺炎」感染沒有季節性，全年都會感染，近幾個月門急診量在明顯上升，但也就到2019年前的一半左右。

劉茂松指出，開學季後人員相對集中，又碰上流感等病毒，多重因素才造成近期門急診及發熱門診的就診高峰，「今年會不會迎來高峰不好說，目前來看還沒有達到我們最忙的那種程度。」

新民晚報報導，首都醫科大學附屬北京 兒童醫院呼吸科主任徐保平表示，黴漿菌肺炎的主要症狀有兩個：一是發熱，二是咳嗽。其中，咳嗽初期是陣發性乾咳，進展中會有咳痰。有人會出現胸痛、咽痛、頭痛等症狀，少數人出現呼吸困難等現象，應及時到醫院就診。

至於如何預防「黴漿菌肺炎」，徐保平認為，首先民眾應遠離病原體，盡量少去人員密集的封閉場所，必須去時可以戴口罩。

此外，學齡兒童患黴漿菌肺炎後不要帶病上學，要注意休息，提高免疫力 。徐保平提到，面對黴漿菌肺炎，家長也不用過度焦慮，對孩子來說，每一次疾病也是「升級打怪」的過程。日常培養孩子良好的衛生習慣，充足睡眠、適度鍛煉、均衡飲食，按時接種疫苗，就可以幫助孩子建立更強的免疫力，共同抵禦疾病侵襲。