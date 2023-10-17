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歧視？海底撈拒為「棉花娃娃」慶生 網友掀論戰

中國新聞組／綜合報導
有網友發文指海底撈拒絕為棉花娃娃慶生，質疑歧視，在網上掀起熱議。(取材自微博)
有網友發文指海底撈拒絕為棉花娃娃慶生，質疑歧視，在網上掀起熱議。(取材自微博)

有中國網友15日在網路平台發文表示「海底撈是不是歧視帶棉花娃娃的人」。網友貼文中指出，自己和朋友各帶了一個棉花娃娃到海底撈就餐時，因要求給娃娃坐店內嬰兒椅而見服務員露出不能理解的表情，同時在就餐過程中兩人還經歷了感覺被冷落的服務，少了菜也一直到快吃完才補上，希望服務生給棉花娃娃過生日時被拒絕等不好的體驗。

來源：YouTube

中國經濟周刊報導，這篇貼文發布後引發了不少網友的討論。有網友說：「不要太離譜」、「我甚至不知道什麼是棉花娃娃」。有網友認為，貼文中顧客要求服務生給玩偶娃娃坐嬰兒椅，或是要服務生給娃娃過生日的要求有些超出常理，服務生拒絕情有可原。

有網友則認為，顧客花錢消費應該得到應有的尊重與服務，特別是海底撈這類主打主動服務的品牌，更應該做好顧客需求的服務。還有網友指出，貼文的重點是說海底撈上菜慢，菜沒上齊服務生卻說上齊，有區別對待的現象。有網友稱：「海底撈服務確實變差了。」

澎湃新聞報導，一位前海底撈工作人員小蔣看過網帖後表示，他認為網帖中顧客提出的要求確實比較特別，但帖子中展現的問題還是有一部分原因是出在員工身上。「因為在海底撈，客人提出意見我們是不可以拒絕的，即便他們要給一個玩偶過生日。帖子中也說了，服務員沒有倒水、上菜和送小零食。」小蔣表示，他感覺此事中服務員並不是因為玩偶而歧視顧客，而是疏忽了服務這一桌。

另外，北京商報記者聯繫到海底撈，其相關負責人表示，如果顧客有慶祝活動或使用寶寶椅的需求，可以在訂餐或到店後向其提出，會盡力為顧客提供個性化服務體驗。

面對網友的大量討論，當事顧客在帖子最新回應中表示，其發帖的主要目的還是為了展示海底撈服務員的服務態度差，菜品沒上齊就說上齊了，冷落她們，沒有給小零食伴手禮等服務問題，並非強行要求服務員給棉花娃娃過生日。

歧視 北京

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