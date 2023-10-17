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「紫薯不是地瓜」貨車載運紫薯被收高速過路費

中國新聞組／綜合報導
有司機投訴最近在運載紫薯時，在別的地方都享受免通行費政策，但在湖北宜城市南營收費站卻被要求繳費。（視頻截圖）
有司機投訴最近在運載紫薯時，在別的地方都享受免通行費政策，但在湖北宜城市南營收費站卻被要求繳費。（視頻截圖）

有司機投訴最近在運載紫薯時，在別的地方都享受免通行費政策，但在湖北宜城市南營收費站卻被要求繳費。對此，湖北交投襄陽營運公司南營收費站工作人員回覆，關於此問題，交通運輸部早已明確，紫薯不屬於「鮮活農產品品種目錄」的範疇，不能享受「綠色通道」優惠政策。

瀟湘晨報報導，近日貨車司機李先生反映稱，駕駛貨車從江西運送紫薯，途經江西省楊家湖和湖北鄂州收費站均免費放行。可到了湖北省宜城市南營收費站時，被收費站人員以「鮮活農產品品種目錄」沒有紫薯之名，拒絕免費通行，迫使司機繳納900元人民幣通行費後才抬桿放行。

李先生提供的影片顯示，南營所收費員一再稱：「地瓜不收費，但紫薯不是地瓜，依照規定要收費。」貨車司機認為，收費站此舉與交通部的惠民綠通政策不符。

上游新聞報導，鄂州境內的收費站和南營所，均是湖北交通投資集團股份有限公司下屬單位。同一家公司的收費站為何收費標準不一？南營所相關負責人稱，每個收費員工作經驗不一樣，「可能有人把紫薯當成了紅薯，錄入時寫的是紅薯。」

該負責人解釋，針對鮮活農產品運輸能否走綠色通道，國家發改委、財政部、交通部、農業農村部聯合下發通知，該通知附有鮮活農產品品種目錄，紅薯在目錄名單上，紫薯不在目錄名單上，所以要收費，「我們只是照章辦事。之前櫻桃不收費，車厘子收費，也有過爭議。目錄更新後，這個爭議沒有了。也許目錄再次更新，紅薯和紫薯的爭議，也會沒有。」

公開資料顯示，紅薯是旋花科虎番薯屬多年生草質藤本植物，紫薯是旋花科番薯屬一年生草本植物。

地瓜不收費，紫薯不是地瓜，湖北交投南營管理所收費900元。(取材自上游新聞)
地瓜不收費，紫薯不是地瓜，湖北交投南營管理所收費900元。(取材自上游新聞)

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