足協走出貪腐低潮 新班子亮相、用1年時間調研再創新

宋凱當選新一屆中國足協主席。（取材自澎湃新聞）

中國足球 協會去年掀起反腐風暴，不少高層「落馬」；新華社報導，足協第十二屆會員代表大會16日在北京 舉行，宣布新一屆領導班子，由原遼寧體育局長宋凱出任新一屆中國足協主席，孫雯、袁永清、楊旭、許基副主席，中國足協也選出新的執委會。對於足協新班子亮相，國家體育總局提醒要深刻汲取足球領域塌方式腐敗的教訓。

去年11月26日前國足主帥李鐵接受調查以來，足壇反腐風暴持續，包括足協執委、前祕書長劉奕，足協常務副祕書長兼國管部部長陳永亮，足協主席、黨委副書記陳戌源，相繼接受審查調查。今年9月，前中國足協原主席陳戌源因涉嫌賄賂被依法提起公訴，今年8月，李鐵因涉嫌收賄、行賄被提起公訴。

中國足球近年出現國內聯賽俱樂部欠薪、退出、解散成潮、男足國家隊排名下滑的局面，又頻頻出現相關人員違紀違法的醜聞，從國家隊主帥到足協重要官員都牽扯其中，不少人期待宋凱上任後，能帶領足協走出低潮。

報導稱，足球事業是中共黨的事業、人民的事業。要深刻汲取足球領域系統性、塌方式腐敗的深刻教訓，堅決摒棄急功近利的思想，做好長期艱苦奮鬥的準備，堅持久久為功，步步為營，重整旗鼓，開展好中國足球新的長征。

這條長征路注定是任重道遠，新任中國足協主席宋凱表示：「中國足協計畫先用一年左右時間，充分調研相關情況，聽取各方意見，履行民主決策程序，來逐步處理足球發展中出現的諸多問題。中國足協的每項決策，都要符合社會大眾的預期。先守正，再創新」，「新一屆中國足協，一定要更團結、更努力、更開放、更純潔、更有勇氣。」宋凱說。

但世足賽前的最後一場熱身賽，國足又以1：2輸給老對手烏茲別克，媒體指出，揚科維奇上任以來的8場熱身賽，只要國足的對手稍微具備能力，國足非平即負。