史坦普：中房市沒觸底 料縮逾1成 但大幅下滑可能性小

國際評級機構史坦普預計，中國房地產銷售今年整體銷售額下跌10%至15%。（中通社）

中國房地產 市場還沒見底，國際評級機構史坦普報告預估，今年中國房地產銷售金額約人民幣11.5兆至12兆元(約1.5兆至1.6兆美元)，將較去年下跌10%至15%，且預計明年將再下跌5%，中國房市將持續保持低迷，不過大幅下滑的可能性較小。

智通財經報導，史坦普指出，中國房地產市場的建築開工數持續偏低，低線級城市的庫存仍多。

「保交樓」監管帳戶的資金監管加強，但政策制定者首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，目前已看到這些市場的人氣、銷售和價格開始趨於正常，但3、4線城市仍面臨供給過剩和信心枯竭等問題。

史坦普表示，上述狀況將擴大國有與民營地產開發商之間的差距，所有開發商都不得不應對銷售放緩的問題，未來兩年的財務槓桿將保持在高位。

史坦普預估，今年中國房地產銷售金額將降至約人民幣11.5兆至12兆元，明年再降至11兆至11.5兆元，有鑑於去年和今年的房市規模都出現了雙位數萎縮，明年房地產銷售出現更大幅度下滑的可能性較小，並將延續「L形」復甦趨勢，官方仍需採取強而有力的措施以應對房市困境。

此前，中國地產調查機構克而瑞發布的最新數據顯示，9月百強房企共計完成銷售金額人民幣4042億元，創5年來最低值。中指研究院指出，9月房市整體成交不論月增率還是年增率均下降，一線城市月增率小幅回升，234線城市跌幅則擴大，顯示房市復甦力道依然較弱。

史坦普今年4月發布的報告指出，中國房地產行業的壓力可能要到2024年才會見頂。