「上海奶奶」病逝…曾為汶川震災賣房捐450萬人民幣

「上海奶奶」走了，她曾賣房捐款450萬元到四川地震災區建愛心小學。（取材自新民晚報）

曾賣樓捐款為汶川地震 災區重建學校的「上海奶奶」沈翠英，日前因癌症 病逝，享壽76歲。沈翠英家人證實死訊，孫子表示將會繼承奶奶的公益慈善事業，完成她未盡的心願。

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新民晚報報導，被稱為「上海奶奶」的上海第四聾啞學校退休 教師沈翠英，2008年為支持汶川地震抗震救災，賣掉自己在上海的一處房產，籌得450萬元（人民幣，約61.7萬美元）在四川都江堰市捐建學校。

沈翠英的善舉感動全國，她亦因賣房捐款被稱為「上海奶奶」。而賣房捐款對於沈翠英而言，只是她慈善事業的起點。

據報導，沈翠英15年來一直在都江堰開展幫困助學、扶貧助農，幫助當地農民銷售紅心獼猴桃，實踐自己幫助當地實現從「輸血變造血」，繼而推動鄉村振興的慈善理念。

在沈翠英的感召下，她的家人、朋友及許多陌生市民也加入公益團隊，捐款捐物、親身參加公益活動，並在上海市慈善基金會下成立沈翠英專項基金，為都江堰的災後重建、助力鄉村振興做出貢獻。

去年6月，沈翠英突發疾病緊急送醫，經搶救後轉危為安；沈翠英康復後又立即投身公益，但因為積勞成疾，在近期再度病倒，並被確診為癌症晚期。

沈翠英即便罹癌，仍放不下她的公益慈善事業，說等病好了，還要去學校看望師生，幫助農民銷售獼猴桃。沈翠英表示，「大家做好事，傳承愛的力量，整個社會都有這種愛心，就會變得愈來愈好。」

沈翠英15日因病醫治無效在上海去世，她的孫子朱紀扉表示，將會繼承奶奶的公益慈善事業，將「上海奶奶」的公益品牌發揚光大，完成沈翠英未盡的心願。

上海市慈善基金會表示，對「上海奶奶」沈翠英的去世表示沉痛哀悼，並將根據沈奶奶遺願，會同其家屬共同管理運營好「上海市慈善基金會沈翠英專項基金」，將沈奶奶的這份愛心延續下去。