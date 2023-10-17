豪宅也有煙火氣？她花5000萬買新房 總聞到鄰居飯菜味

胡女士家廚房串味檢修無果。（取材自上觀新聞）

上海一名胡姓女子稱花了5000萬人民幣（約685萬美元）在靜安區買的新房，入住不到一年總能聞到鄰居做飯燒菜的味道，維修五六次後，廚房串味的情況始終沒有改善。網友稱「真沒想到，豪宅也這麼有煙火氣」。

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上觀新聞報導，胡女說，從今年年初開始，一到中午、晚上做飯的時間，她都能聞到鄰居家做了什麼菜，雖然不是什麼難聞的異味，但是難免有一些味道特殊或是自己不喜歡的味道。「像味道比較明顯的韭菜、帶魚，我們都能聞到。」

胡女無奈說，每次施工方來家裡，都要拆開油煙機、天花板等地方，檢查、修理、測試，幾乎要耗去10天左右的時間，「修了五、六次，到現在還有味道。」

最讓胡女不滿的是，廚房串味的問題並非她家一戶。「現在社區的入住率還不高，等所有人都住進來以後，味道不是更多、更明顯嗎？」胡女質疑道，現在她們這棟樓都還沒有住滿，而且也不是家家戶戶都做飯，如果今後做飯的人多了，誰能受得如此駁雜的氣味。

物業經理梁先生和主管劉女士說，胡女家廚房串味的情況屬實，施工方上門大修就有3次，小修以及上門尋找氣味也有多次，「這個責任應該是在施工方，由他們負責全部維修。」

施工方負責人楊先生表示公司將嘗試尋找第三方檢測 公司，對胡女家進行全方位的檢查，然後進行有針對性的維修，同時，也會持續和胡女保持溝通，確保方案順利進行，「有沒有味道這個事太主觀了，胡女說聞到了，她爸媽又說有時候有，有時候沒有，不好說的。」