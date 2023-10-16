我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議長：雷克島須按時關閉 城區監獄建設延宕 市府要有領導力

紐約華埠里民大會 卡范納：華人小巴 應豁免堵車費

明星就得給錢？ 老人堵門向「大衣哥」討錢治病

中國新聞組／北京16日電
老人就這麼坐在大衣哥家門口一整天。（視頻截圖）
老人就這麼坐在大衣哥家門口一整天。（視頻截圖）

草根歌手「大衣哥」朱之文位於朱樓村的老家門口，近日來了一位拖行李箱的老人瘋狂敲門，稱自己全身疼，要求收留，甚至在對面住下，每天來門口坐下堵著，但大衣哥始終沒開門。此事引發關注，但這其實不是大衣哥第一次遭遇類似事件，此前也有多人來堵門要錢，曾有人形容「世上最慘的東西，是大衣哥家的門」。

影音來源：YouTube

中華網報導，有網友爆料，日前大衣哥家門口來了一位不速之客，頭髮花白老人拖著破舊的行李箱，站在大衣哥家門口瘋狂搖門；老人用近乎哀求地口氣說，「開下門，我站不住了，我渾身疼得難受，別讓我等了！行個方便好不好，朋友！」任誰勸說也不離開。

也許是被敲得煩了，門內傳出大衣哥侄子的聲音：「別敲了，你走吧，大衣哥不在家。」

老人拖著行李箱來大衣哥家門口敲門。（視頻截圖）
老人拖著行李箱來大衣哥家門口敲門。（視頻截圖）

老人一聽，不但沒放棄，反而敲得更來勁了，最後門還是沒開；老人只好從附近旅館借了一張椅子，坐在了大衣哥家的正門口，一邊抽菸玩手機，一邊等大衣哥開門。

在場的村民稱，老人一直強調自己有病，但搖門的手勁大得很，說話也中氣十足，看起來身體好得很；但是老人手部的皮膚有大面積潰爛，自稱青島人的老人解釋：「這是皮膚病」。

當天晚上，老人家一直坐在大衣哥家門口等，等到天都快黑了才離開。本來以為老人放棄了，沒想到老人也是個狠角色，直接在大衣哥家對面的家庭旅館住下了，看來老人這次是要跟大衣哥打「持久戰」了。

次日老人起床後先去商店買了點必需品，然後就像上班打卡一樣去大衣哥家敲門去了，不過大衣哥還是沒開門。

大衣哥朱之文在朱樓村的家裡，抱著大公雞合影。（取材自新京報）
大衣哥朱之文在朱樓村的家裡，抱著大公雞合影。（取材自新京報）

騰訊報導，根據大衣哥的描述，自從走紅之後，在農村裡整整9年來沒過一天清淨日子。家裡每天都有很多人來「打卡」，因為這些人發現，比起每天辛苦工作賺一百多塊，只要隨便拍一下大衣哥的視頻就能賺到這些錢。

大衣哥成名之後對村民們很好，前前後後借了超過100萬，但幾乎沒有人主動還錢。

據網上爆料，大衣哥自從2012年開始，商演費就從2萬8漲到25萬，而他每年的演出超過200場，算下來每年收入超過千萬。 而近兩年還開了自己的公司，加入直播業，村民算下來稱大衣哥的身家上億。

上一則

中國「一帶一路」10年 帶來什麼成就？面臨什麼爭議？

下一則

溫州男欠20萬貨款23年後歸還 感動債主

延伸閱讀

機率十萬分之一…牧師捐腎教友孫女成功

機率十萬分之一…牧師捐腎教友孫女成功
60歲王傑隱居加拿大 攝影師集資修復25年前浪子照曝光

60歲王傑隱居加拿大 攝影師集資修復25年前浪子照曝光
女星張馨予打卡曬美照 廣西山區暴紅變連假熱點

女星張馨予打卡曬美照 廣西山區暴紅變連假熱點
天津「盤頭大姨」暴紅 明星也打卡 盤一個頭收40元

天津「盤頭大姨」暴紅 明星也打卡 盤一個頭收40元

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」
美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利