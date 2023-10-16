明星就得給錢？ 老人堵門向「大衣哥」討錢治病

老人就這麼坐在大衣哥家門口一整天。（視頻截圖）

草根歌手「大衣哥」朱之文位於朱樓村的老家門口，近日來了一位拖行李箱的老人瘋狂敲門，稱自己全身疼，要求收留，甚至在對面住下，每天來門口坐下堵著，但大衣哥始終沒開門。此事引發關注，但這其實不是大衣哥第一次遭遇類似事件，此前也有多人來堵門要錢，曾有人形容「世上最慘的東西，是大衣哥家的門」。

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中華網報導，有網友爆料，日前大衣哥家門口來了一位不速之客，頭髮花白老人拖著破舊的行李箱，站在大衣哥家門口瘋狂搖門；老人用近乎哀求地口氣說，「開下門，我站不住了，我渾身疼得難受，別讓我等了！行個方便好不好，朋友！」任誰勸說也不離開。

也許是被敲得煩了，門內傳出大衣哥侄子的聲音：「別敲了，你走吧，大衣哥不在家。」

老人拖著行李箱來大衣哥家門口敲門。（視頻截圖）

老人一聽，不但沒放棄，反而敲得更來勁了，最後門還是沒開；老人只好從附近旅館借了一張椅子，坐在了大衣哥家的正門口，一邊抽菸玩手機，一邊等大衣哥開門。

在場的村民稱，老人一直強調自己有病，但搖門的手勁大得很，說話也中氣十足，看起來身體好得很；但是老人手部的皮膚有大面積潰爛，自稱青島人的老人解釋：「這是皮膚病」。

當天晚上，老人家一直坐在大衣哥家門口等，等到天都快黑了才離開。本來以為老人放棄了，沒想到老人也是個狠角色，直接在大衣哥家對面的家庭旅館住下了，看來老人這次是要跟大衣哥打「持久戰」了。

次日老人起床後先去商店買了點必需品，然後就像上班打卡一樣去大衣哥家敲門去了，不過大衣哥還是沒開門。

大衣哥朱之文在朱樓村的家裡，抱著大公雞合影。（取材自新京報）

騰訊報導，根據大衣哥的描述，自從走紅之後，在農村裡整整9年來沒過一天清淨日子。家裡每天都有很多人來「打卡」，因為這些人發現，比起每天辛苦工作賺一百多塊，只要隨便拍一下大衣哥的視頻就能賺到這些錢。

大衣哥成名之後對村民們很好，前前後後借了超過100萬，但幾乎沒有人主動還錢。

據網上爆料，大衣哥自從2012年開始，商演費就從2萬8漲到25萬，而他每年的演出超過200場，算下來每年收入超過千萬。 而近兩年還開了自己的公司，加入直播業，村民算下來稱大衣哥的身家上億。