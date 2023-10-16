溫州男欠20萬貨款23年後歸還 感動債主

債主老孫對還能收到23年前被欠貨款，感到意外。（取材自潮新聞／海寧傳媒供圖）

溫州老闆、51歲的夏超前23年前欠下孫老闆（孫國新）20多萬貨款未付，這些年來把貨款還掉一直是他心願，「23年前的20萬不是小數目，我要對得起孫老闆當時的這份信任。」在媒體的幫助下，他順利找到對方，孫老闆也萬萬沒想到，時隔23年，竟然還有當年的客戶主動找他還貨款。

錢江晚報報導，夏超前表示，當年從孫老闆的工廠裡進了一批男裝，由於銷售不好，欠下20多萬貨款，知道他資金周轉困難，孫老闆沒有再催款，後來兩人失去了聯繫；此後，夏超前從別人口中得知，孫老闆生意上可能遭遇了變故。

報導指出，「我的人生大起大落，可以寫一本書了。」今年64歲的孫國新創業最輝煌時期，廠裡機器達50台，工人有80多個，一天要做200多件皮衣。他記得1996年，手中就有現金100多萬。生意做大了出現了客戶賒帳，當時沒有欠條，「最多一次，有700多萬的貨款在外面。」

2004年，由於資金鏈斷裂，工廠倒閉，孫國新離開海寧去各地討要貨款， 「算起來，至今還有300多萬元沒有收回來。」而他自己的廠房和門面都被拍賣 抵債。

兩人透過微信 視訊電話，「真對不住你啊！欠了這麼久。」夏超前開門見山說，「老孫，快把銀行卡號發給我。」

看到老孫如今的境遇，夏超前也有些唏噓，「希望這20萬能給到他一點幫助，以後有時間，我會去海寧再拜訪一下老孫。」

「我很激動，也很感謝，20多年來，他是第一個主動還款的人。」孫國新說，雖然他還身負200多萬元債務，但老夏這20多萬意義不同，是雪中送炭，更是情感的安慰。他很感激，這份可貴的誠信。