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買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

40天花9600元遊17城 18歲高中畢旅最美的底片

中國新聞組／北京16日電
蔡同學攢下的車票。（取材自紫牛新聞）
蔡同學攢下的車票。（取材自紫牛新聞）

剛步入大一的蔡同學日前在B站上曬出他的高中畢業旅行，他從廣州出發，玩了桂林、柳州、南寧、昆明、麗江、大理、昆明等17個城市，最後回到廣東揭陽葵潭鎮老家，整個過程經歷了40天，只花費花9600元人民幣（約1321.美元），「特種兵」旅行炸裂大一新生界，網友羨慕：「怎麼做到的，求給一個攻略」。

紫牛新聞報導，18歲的蔡同學表示，「出發時，我和朋友兩人計畫去廣西和雲南，到了雲南後，我一看地圖覺得已經走出這麼遠了，如果就這樣回去有點可惜，加上還剩下一點費用，就接著去了離雲南比較近的德陽，然後一直向鄰近的城市走，慢慢地就這麼一圈轉下來了。」

蔡同學和小夥伴在桂林。（取材自紫牛新聞）
蔡同學和小夥伴在桂林。（取材自紫牛新聞）

報導指出，蔡同學說，原本想過沿著邊境省繞上一周，但西藏、新疆、東北都太遠了，於是就採用了就近原則，到了一個地方，再去想下一站去哪。他們記錄下了旅行中種種有趣的見聞：在成都看大熊貓，在柳州吃螺螄粉，在重慶坐穿樓而過的輕軌…蔡同學把這些畫面剪輯成一個兩分鐘的「快閃」視頻，配上簡單的文字解說發到B站上，沒想到火了，視頻播放量達到75萬，收穫了超過13萬點讚。

報導稱，蔡同學表示，自己和同伴選擇了「窮遊」，一路上都坐公交和地鐵，城市交通不到的地方就租電動車，跨省跨市坐最便宜的綠皮火車，到了旅遊景點除門票外什麼都不消費，所以最後算下來，總共花了9600元。

敦煌之行給蔡同學留下了深刻印象。（取材自紫牛新聞）
敦煌之行給蔡同學留下了深刻印象。（取材自紫牛新聞）

蔡同學說，「這趟旅行收穫滿滿，中間因為朋友有事先回去了，後半程是我一個人走的，每天暴走1萬多步，鞋子走得底都壞了」。「不過儘管如此，我依舊很享受過程，覺得行萬里路是18歲最美的底片。」

今年18歲的蔡同學已經是B站上一名「站齡」兩年的短視頻UP主，他高二時用自己存錢買的索尼相機拍攝高中生活，沒有高超拍攝手法和酷炫剪輯特效的視頻，幾乎每條都有幾萬的閱讀量。目前，蔡同學全網粉絲已超18萬，其中獲讚最高的一條影片記錄了他與同學們一起面對高考倒數30天的模樣，六分鐘的直白紀錄引來300萬網友共情。

江南古鎮讓蔡同學感受到了古色古香的氛圍。（取材自紫牛新聞）
江南古鎮讓蔡同學感受到了古色古香的氛圍。（取材自紫牛新聞）

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