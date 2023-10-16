今年第2次 梅西11月中國行 貝克漢傳可能現身

梅西效力的國際邁亞密將於11月訪華。(取材自微博)

不到半年，梅西 又要到中國了。邁阿密國際足球 俱樂部昨在官方Instagram宣布，11月將赴中國踢友誼賽，陣中超級王牌梅西今年將二訪北京 ，這也是梅西的第八次中國行；除比賽外，預計梅西還會有一些商業活動、見面會等行程，「撲飛潮」勢必重現。有報導說，另一位焦點人物、「萬人迷」貝克漢，屆時亦有可能驚喜現身。

「啟程，目的地中國！今年11月，我們將開啟首次中國行，尋求拓展新的疆域，並為2024年新賽季做準備！」邁阿密國際昨天在官方IG上的宣布，讓中國球迷嗨翻了。因為這是梅西繼今年6月帶領阿根廷隊訪華進行友誼賽之後，今年二度造訪中國。

據邁阿密國際官宣，下個月將在中國對陣兩支中超球隊，第一場是11月5日青島青春足球場對陣青島海牛，第二場在11月8日於鳳凰山足球場對上成都蓉城。比賽轉播和球票等資訊將在未來幾天內公布。

大公報報導指出，邁阿密國際早前確定無緣季後賽，也趁機安排前赴中國進行「季後友賽」，這也是邁阿密國際成立以來的首次外訪之旅。邁阿密國際方面表示，未來希望透過外訪提升球會在環球的知名度。而邁亞密國際的老闆之一貝克漢也可能隨行。邁阿密國際兩場友賽球場合共可容納大約11萬名觀眾。

這次邁阿密國際訪華，也許只是世界頂級球星逐一前來中國的開端。日前網上流傳已有公司正在籌辦明年1月，邀請有梅西宿敵、葡萄牙球星C羅在陣的沙特阿拉伯球隊艾納斯在成都進行友誼賽；後年則是另一位已轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的巴西球星內馬爾。