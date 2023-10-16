我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

今年第2次 梅西11月中國行 貝克漢傳可能現身

中國新聞組／北京16日電
梅西效力的國際邁亞密將於11月訪華。(取材自微博)
梅西效力的國際邁亞密將於11月訪華。(取材自微博)

不到半年，梅西又要到中國了。邁阿密國際足球俱樂部昨在官方Instagram宣布，11月將赴中國踢友誼賽，陣中超級王牌梅西今年將二訪北京，這也是梅西的第八次中國行；除比賽外，預計梅西還會有一些商業活動、見面會等行程，「撲飛潮」勢必重現。有報導說，另一位焦點人物、「萬人迷」貝克漢，屆時亦有可能驚喜現身。

「啟程，目的地中國！今年11月，我們將開啟首次中國行，尋求拓展新的疆域，並為2024年新賽季做準備！」邁阿密國際昨天在官方IG上的宣布，讓中國球迷嗨翻了。因為這是梅西繼今年6月帶領阿根廷隊訪華進行友誼賽之後，今年二度造訪中國。

據邁阿密國際官宣，下個月將在中國對陣兩支中超球隊，第一場是11月5日青島青春足球場對陣青島海牛，第二場在11月8日於鳳凰山足球場對上成都蓉城。比賽轉播和球票等資訊將在未來幾天內公布。

大公報報導指出，邁阿密國際早前確定無緣季後賽，也趁機安排前赴中國進行「季後友賽」，這也是邁阿密國際成立以來的首次外訪之旅。邁阿密國際方面表示，未來希望透過外訪提升球會在環球的知名度。而邁亞密國際的老闆之一貝克漢也可能隨行。邁阿密國際兩場友賽球場合共可容納大約11萬名觀眾。

這次邁阿密國際訪華，也許只是世界頂級球星逐一前來中國的開端。日前網上流傳已有公司正在籌辦明年1月，邀請有梅西宿敵、葡萄牙球星C羅在陣的沙特阿拉伯球隊艾納斯在成都進行友誼賽；後年則是另一位已轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的巴西球星內馬爾。

梅西在中國擁有高人氣，今年6月率阿根廷國家隊到北京踢友誼賽創造不少話題，不僅見面會因球迷太過熱情取消，比賽期間還發生一名中國球迷因衝進場內擁抱梅西而被保安架離隨後遭警拘留事件。

梅西11月將穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）
梅西11月將穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）

梅西 足球 北京

上一則

又是河南 領導檢查、揚塵太大? 農村禁機械收花生

下一則

粉絲跟拍 國乒王楚欽怒懟：有病吧？離我遠點

延伸閱讀

足球／梅西11月再訪中國 隨邁阿密國際與中超踢友誼賽

足球／梅西11月再訪中國 隨邁阿密國際與中超踢友誼賽
足球／邁阿密冠軍戰失利 梅西健康成疑

足球／邁阿密冠軍戰失利 梅西健康成疑
足球／因為這原因…梅西奪世界盃 不被大巴黎認可

足球／因為這原因…梅西奪世界盃 不被大巴黎認可
足球／阿根廷奪世界盃PSG沒慶祝 梅西：僅我沒被母隊認可

足球／阿根廷奪世界盃PSG沒慶祝 梅西：僅我沒被母隊認可

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了