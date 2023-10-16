今年第2次 梅西11月中國行 貝克漢傳可能現身
不到半年，梅西又要到中國了。邁阿密國際足球俱樂部昨在官方Instagram宣布，11月將赴中國踢友誼賽，陣中超級王牌梅西今年將二訪北京，這也是梅西的第八次中國行；除比賽外，預計梅西還會有一些商業活動、見面會等行程，「撲飛潮」勢必重現。有報導說，另一位焦點人物、「萬人迷」貝克漢，屆時亦有可能驚喜現身。
「啟程，目的地中國！今年11月，我們將開啟首次中國行，尋求拓展新的疆域，並為2024年新賽季做準備！」邁阿密國際昨天在官方IG上的宣布，讓中國球迷嗨翻了。因為這是梅西繼今年6月帶領阿根廷隊訪華進行友誼賽之後，今年二度造訪中國。
據邁阿密國際官宣，下個月將在中國對陣兩支中超球隊，第一場是11月5日青島青春足球場對陣青島海牛，第二場在11月8日於鳳凰山足球場對上成都蓉城。比賽轉播和球票等資訊將在未來幾天內公布。
大公報報導指出，邁阿密國際早前確定無緣季後賽，也趁機安排前赴中國進行「季後友賽」，這也是邁阿密國際成立以來的首次外訪之旅。邁阿密國際方面表示，未來希望透過外訪提升球會在環球的知名度。而邁亞密國際的老闆之一貝克漢也可能隨行。邁阿密國際兩場友賽球場合共可容納大約11萬名觀眾。
這次邁阿密國際訪華，也許只是世界頂級球星逐一前來中國的開端。日前網上流傳已有公司正在籌辦明年1月，邀請有梅西宿敵、葡萄牙球星C羅在陣的沙特阿拉伯球隊艾納斯在成都進行友誼賽；後年則是另一位已轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的巴西球星內馬爾。
梅西在中國擁有高人氣，今年6月率阿根廷國家隊到北京踢友誼賽創造不少話題，不僅見面會因球迷太過熱情取消，比賽期間還發生一名中國球迷因衝進場內擁抱梅西而被保安架離隨後遭警拘留事件。
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