中國足協領導班子換屆 僅副主席孫雯留任

中國足協副主席孫雯。 (新華社資料照片)

中國足協第12屆會員代表大會（新全國足代會）16日在北京 奧體中心運動員公寓舉行。會議將透過選舉產生中國足協第12屆執委會委員、中國足協第12屆協會主席、副主席，並透過秘書長人選，也就是依程序完成協會換屆工作。北京青年報報導，新一屆中國足協領導班子成員中，唯一一位來自上屆班的成員只有副主席孫雯。

據報導，共有七人進入新一屆中國足協領導班子，具體人選已各就各位。身為中國足協換屆工作籌備組組長，體育總局副局長李穎川，將出任新一屆中國足協黨委書記。遼寧省體育局局長宋凱擔任「籌備組」副組長，將以新協會主席候選人身分參加選舉。宋凱當選後，將直管協會國字號球隊管理工作。班子其他成員，包括兩名「新人」的分工也已初步明確。

據報導，眾所周知，中國足協第11屆領導班子成員中，協會原黨委書記、體育總局副局長杜兆才，原協會主席陳戌源、原秘書長劉奕，原常務副秘書長陳永亮等成員已分別因涉嫌嚴重違紀、違法被帶走調查。另有部分原中國足協中層幹部同樣因涉嫌嚴重違紀、違法被帶走調查，陳戌源被提起公訴一事上月下旬已經得到官方管道的證實。

中國足協第12屆領導班子的具體人選備受各界關注。手曲棒壘中心副主任楊旭、現任中國足協副主席孫雯很大機率將作為新一屆協會副主席人選，參加此次換屆選舉。

新一屆中國足協領導班子成員中，唯一一位來自上屆班的成員只有孫雯。先前分管青訓工作的中國足協第11屆副主席之一、原國足主帥高洪波已確認不再擔任協會副主席。