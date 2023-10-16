我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

中國足協領導班子換屆 僅副主席孫雯留任

中國新聞組／北京16日電
中國足協副主席孫雯。 (新華社資料照片)
中國足協副主席孫雯。 (新華社資料照片)

中國足協第12屆會員代表大會（新全國足代會）16日在北京奧體中心運動員公寓舉行。會議將透過選舉產生中國足協第12屆執委會委員、中國足協第12屆協會主席、副主席，並透過秘書長人選，也就是依程序完成協會換屆工作。北京青年報報導，新一屆中國足協領導班子成員中，唯一一位來自上屆班的成員只有副主席孫雯。

據報導，共有七人進入新一屆中國足協領導班子，具體人選已各就各位。身為中國足協換屆工作籌備組組長，體育總局副局長李穎川，將出任新一屆中國足協黨委書記。遼寧省體育局局長宋凱擔任「籌備組」副組長，將以新協會主席候選人身分參加選舉。宋凱當選後，將直管協會國字號球隊管理工作。班子其他成員，包括兩名「新人」的分工也已初步明確。

據報導，眾所周知，中國足協第11屆領導班子成員中，協會原黨委書記、體育總局副局長杜兆才，原協會主席陳戌源、原秘書長劉奕，原常務副秘書長陳永亮等成員已分別因涉嫌嚴重違紀、違法被帶走調查。另有部分原中國足協中層幹部同樣因涉嫌嚴重違紀、違法被帶走調查，陳戌源被提起公訴一事上月下旬已經得到官方管道的證實。

中國足協第12屆領導班子的具體人選備受各界關注。手曲棒壘中心副主任楊旭、現任中國足協副主席孫雯很大機率將作為新一屆協會副主席人選，參加此次換屆選舉。

新一屆中國足協領導班子成員中，唯一一位來自上屆班的成員只有孫雯。先前分管青訓工作的中國足協第11屆副主席之一、原國足主帥高洪波已確認不再擔任協會副主席。

北京

上一則

5歲男童走失25年 終與母親上海團聚

下一則

紓解人手荒 71海外醫生入職香港公院

延伸閱讀

足球／沙烏地阿拉伯 正式申辦2034年世界盃

足球／沙烏地阿拉伯 正式申辦2034年世界盃
打破單洲國家主辦 2030世界盃西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦

打破單洲國家主辦 2030世界盃西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦
鄭世杰訪世界日報：未把桑托斯當對手

鄭世杰訪世界日報：未把桑托斯當對手
足球／西班牙足協主席強吻女球員遭訴 澳洲願協助調查

足球／西班牙足協主席強吻女球員遭訴 澳洲願協助調查

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了