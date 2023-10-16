粉絲跟拍 國乒王楚欽怒懟：有病吧？離我遠點

王楚欽遭粉絲跟拍發飆怒懟，「有病吧？離我遠點」。(取材自九派新聞)

中國的「飯圈文化」不僅在娛樂圈走偏，這股歪風還吹向了體育圈。國乒球員王楚欽被「粉絲」不當跟拍，他當場怒懟並要對方「離我遠點」，引發輿論批評「體育『飯圈化』」亂象，王楚欽14日發文呼籲抵制「代拍」和長時間跟拍等行為。官媒評論稱，亂象背景恐怕還有涉操控的利益鏈，必須依法調查懲處，「一樣要紅牌罰下」。

來源：YouTube

王楚欽在機場怒懟「粉絲」的視頻引來關注，昨天衝上微博 熱搜第一。視頻中，九派新聞報導，王楚欽在機場對跟拍他的「粉絲」說：「離我遠點，好嗎？」、「有病吧，沒事幹。離我那麼近，你是要跟我自拍啊？」

王楚欽並在14日委託「王楚欽_HOPE的氫氣球 工坊」微博帳號發文，希望抵制「代拍」和長時間跟拍等行為。

王楚欽在文中說，亞運會的比賽結束一段時間，球迷們的鼓勵他都收到了，「但真的不希望大家在機場、訓練館外、宿舍酒店外花長時間等候並跟拍我們，造成公共場所的秩序混亂，也嚴重影響到了我們的日常生活。對於『代拍』這樣的行為，更是希望大家一起堅決抵制。」

他說：「於賽場上，我是運動員；在球場外，我也是普通人，希望大家能尊重彼此的隱私 ，保持距離，給我一些喘息的私人空間，謝謝大家。」

此前，國乒隊員樊振東也遭遇過粉絲送機引發混亂、被「私生飯」跟蹤多日甚至通過酒店前台拿到房卡，多次非法侵入他的房間等事件，樊振東當時曾呼籲球迷保持理智和邊界、抵制飯圈化言行，不要把飯圈陋習帶進競技運動，並謝絕任何形式的禮物。中國奧委會也發聲明稱，堅決擁護中央「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延。

王楚欽遭粉絲跟拍發飆怒懟，「有病吧？離我遠點」。(取材自九派新聞)

對此，紅星新聞在題為「體育『飯圈化』不能慣著」評論文章指出，國乒球員受到球迷和球迷的喜愛和追捧，這本無可厚非。但任何追星行為一旦過了界，也就變味了。「代拍」和長時間追蹤是自私任性的行為。這股「飯圈化」追星的風潮，應該被抵制。