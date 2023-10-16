我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

粉絲跟拍 國乒王楚欽怒懟：有病吧？離我遠點

中國新聞組／北京16日電
王楚欽遭粉絲跟拍發飆怒懟，「有病吧？離我遠點」。(取材自九派新聞)
王楚欽遭粉絲跟拍發飆怒懟，「有病吧？離我遠點」。(取材自九派新聞)

中國的「飯圈文化」不僅在娛樂圈走偏，這股歪風還吹向了體育圈。國乒球員王楚欽被「粉絲」不當跟拍，他當場怒懟並要對方「離我遠點」，引發輿論批評「體育『飯圈化』」亂象，王楚欽14日發文呼籲抵制「代拍」和長時間跟拍等行為。官媒評論稱，亂象背景恐怕還有涉操控的利益鏈，必須依法調查懲處，「一樣要紅牌罰下」。

來源：YouTube

王楚欽在機場怒懟「粉絲」的視頻引來關注，昨天衝上微博熱搜第一。視頻中，九派新聞報導，王楚欽在機場對跟拍他的「粉絲」說：「離我遠點，好嗎？」、「有病吧，沒事幹。離我那麼近，你是要跟我自拍啊？」

王楚欽並在14日委託「王楚欽_HOPE的氫氣球工坊」微博帳號發文，希望抵制「代拍」和長時間跟拍等行為。

王楚欽在文中說，亞運會的比賽結束一段時間，球迷們的鼓勵他都收到了，「但真的不希望大家在機場、訓練館外、宿舍酒店外花長時間等候並跟拍我們，造成公共場所的秩序混亂，也嚴重影響到了我們的日常生活。對於『代拍』這樣的行為，更是希望大家一起堅決抵制。」

他說：「於賽場上，我是運動員；在球場外，我也是普通人，希望大家能尊重彼此的隱私，保持距離，給我一些喘息的私人空間，謝謝大家。」

此前，國乒隊員樊振東也遭遇過粉絲送機引發混亂、被「私生飯」跟蹤多日甚至通過酒店前台拿到房卡，多次非法侵入他的房間等事件，樊振東當時曾呼籲球迷保持理智和邊界、抵制飯圈化言行，不要把飯圈陋習帶進競技運動，並謝絕任何形式的禮物。中國奧委會也發聲明稱，堅決擁護中央「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動，堅決杜絕「飯圈」亂象向體育領域蔓延。

王楚欽遭粉絲跟拍發飆怒懟，「有病吧？離我遠點」。(取材自九派新聞)
王楚欽遭粉絲跟拍發飆怒懟，「有病吧？離我遠點」。(取材自九派新聞)

對此，紅星新聞在題為「體育『飯圈化』不能慣著」評論文章指出，國乒球員受到球迷和球迷的喜愛和追捧，這本無可厚非。但任何追星行為一旦過了界，也就變味了。「代拍」和長時間追蹤是自私任性的行為。這股「飯圈化」追星的風潮，應該被抵制。

更應注意的是，為什麼有人能掌握運動員在機場、在宿舍飯店的訊息，甚至還有人能順利進入運動員的房間？這背後恐怕不只是某些粉絲的瘋狂行為，可能還有主辦單位牽頭的利益鏈。當務之急是把「手術刀」堅決插入核心，看看到底是誰在背後組織、操控這一切。對於一些「飯圈式追星」的組織者，更應該用法律嚴懲，讓他們好好長長記性。

國乒球員王楚欽被不當跟拍，怒懟粉絲「離我遠點」。(新華社)
國乒球員王楚欽被不當跟拍，怒懟粉絲「離我遠點」。(新華社)

微博 氣球 隱私

上一則

今年第2次 梅西11月中國行 貝克漢傳可能現身

下一則

境外客驟減、入住率大跌 上海寶格麗酒店傳24億元求售

延伸閱讀

以色列再度空襲敘利亞 阿勒坡機場陷入停擺

以色列再度空襲敘利亞 阿勒坡機場陷入停擺
亞特蘭大機場3人遭刺傷 包括1警

亞特蘭大機場3人遭刺傷 包括1警
征服杭州亞運 中國「00後」小將們成巴黎衝金主力

征服杭州亞運 中國「00後」小將們成巴黎衝金主力
亞特蘭大機場3人遭刺傷 包括1名警察

亞特蘭大機場3人遭刺傷 包括1名警察

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉
以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮

以色列麥當勞免費供以軍數千份餐點 面臨抵制潮
情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

情感攻陷+仿冒平台…紐約法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬
「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀
境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了

境外旅客少了 住一晚逾800美元的上海寶格麗酒店要賣了