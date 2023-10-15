遊客廣西天坑打球 遇「丁達爾效應」奇幻光束 網：是極樂淨土？

有遊客在廣西都安天坑景區內打排球，遇上「丁達爾效應」，讓整個場景更加奇幻美妙。(取材自微博)

廣西都安一個充滿神秘色彩的天坑景區，吸引了無數遊客前來探險。近日有遊客在天坑景區內打排球，遇上「丁達爾效應」，讓整個場景更加奇幻美妙，悠閒愜意彷彿置身世外桃源，網友看了照片也驚嘆：這是極樂淨土吧？

來源：YouTube

據媒體報導，天坑是由於地下溶洞塌陷而形成的自然奇觀，都安天坑景區位於廣西壯族自治區南寧市都安縣，擁有獨特的地質景觀和豐富的天然資源。

都安天坑邊緣寬闊平坦，非常適合作為排球場地，球場的設施條件也相當不錯，球網、球架等一應俱全。更令人欣喜的是，景區的排球運動員水平相當高超，為遊客帶來了一場視覺盛宴。在藍天白雲的襯托下，陽光透過雲層灑向球場，形成了一道光芒。這就是丁達爾效應在都安天坑景區的奇妙展現。

快科技指出，丁達爾效應也叫丁達爾現象或丁鐸爾現象、丁澤爾效應、廷得耳效應，是一種光的散射現象。當一束光線透過膠體，從垂直入射光方向可以觀察到膠體裡出現的一條光亮的「通路」，丁達爾效應的出現從而也寓意著光可被看見。

此現象一般出現的時間在清晨、日落時分或雨後雲層較多的時候，大氣中有霧氣或灰塵。太陽剛好投射在上面，分割成一條條，有時成一大片，顯得特別壯觀。