河北古武當山推9.9元夜爬 人潮擠爆「2小時路程爬了5小時」

河北邯鄲古武當山推出9.9元夜爬，人流爆棚，該景區臨時限流。(取材自瀟湘晨報)

河北邯鄲多位網友13日在社交媒體平台發布視頻，吐槽古武當山9.9元夜爬活動火爆，遊客人山人海，現場秩序混亂被擠爆。次日，景區發布限流公告，臨時關閉售票通道。

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瀟湘晨報報導，多段網傳視頻顯示，景區門口人頭攢動，遊客們前胸貼著後背，目測聚集了成百上千人，緩慢地從兩側檢票口進入。現場人聲喧嘩，幾近失控，甚至還有等不及的遊客直接翻越圍欄進入景區。多位現場網友發布提醒：「不要再來了！人擠人根本進不去！」

現場遊客李先生表示，前一日他晚上與朋友大約10時到達景點附近，未進景區已開始堵車，近12時才到達檢票口。「因為檢票口好像只有四個人在檢票，網絡不好門票二維碼也要加載半天，差不多排了40分鐘才進去。」然而，進去了也是人擠人，上個山也要排隊，另一位遊客李女士表示，「本來兩個小時的路程，我們爬了五個小時才到山頂，我和我朋友都被擠散了。」

據報導，古武當山夜爬是景區近期新開的項目，以9.9元的優惠價在各平台上銷售門票，遊客們可在傍晚6時後進場，山中淩晨0時至4時會有亮燈。這個項目在當地也掀起了小熱潮，李女士表示，雖然人多，但山頂的風景的確不錯，大家也在共同維護秩序。而冀先生也打算下次有機會再早點過來，彌補此次不能盡興的遺憾。