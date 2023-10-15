研究「嗑CP」 90後男論文走紅網路

「嗑CP」也可以產生一些突破次元的「拉郎配」。圖為示意圖。（取材自紅星新聞／圖蟲創意）

一篇研究「嗑CP」的論文近日在網路上走紅，論文名為「嗑CP：青年女粉絲的創意情感體驗」，相關微博 討論已有5萬次轉發。這篇文中，將「嗑CP」解釋為一種時興的網路文化流行語，泛指觀眾或讀者將人物配對的行為和過程。

所謂「嗑CP」，簡單地說，就是作為第三者，沉迷於兩者之間可能存在的浪漫關係之中。這兩者可以是虛構的「紙片人」、影視劇中的角色，也可以是真實的人物，甚至可以產生一些突破次元的「拉郎配」，例如林黛玉和伏地魔。

紅星新聞報導，根據「婦女研究論叢」官方微訊號顯示，上述論文發表於2023年第1期，第一作者為1998年出生的許冠文，他已於2022年自中國人民大學社會與人口學院社會學系碩士畢業，網路走紅的版本是修改畢業論文後投稿、發表的版本。

許冠文說，他當時拜託一位學妹幫在學校的CP粉絲群聊裡發布訪談招募，總共訪談招募到55個受訪者，其中有兩個是男生，後來選題聚焦在青年女性上，論文裡就只採用了53個訪談。其實（這種方法）有一定的限制，訪談對像都是本科或研究生學歷，基本上都是高學歷女性。

從他接觸的受訪者來看，她們選擇CP是一個非常個人美感的過程，這和CP的商業性相違背。CP商業化，是為了在原有消費族群上吸引CP粉絲消費。如果為了滿足CP粉絲的美感需求而忽略其他消費群體，就本末倒置了。

根據經濟觀察報導，雖然當代年輕人對談戀愛越發抱著隨緣的態度，甚至主動選擇單身，但TA們（特別是其中的她們）對「嗑CP」十分「上頭」，名言為「我可以單身，但我的CP一定要結婚」。其轉引藝人資料平台FUNJI在2021年發布的「嗑CP心態調查報告」，4521份有效問卷中有99.2%受訪用戶是女性，其中21~25歲是占最多的年齡段，占總數的52.15%。受訪用戶中，單身用戶占比超過90%。