撿變搶…河南又刷屏 玉米田遭500人哄搶 特警都來了

周口一玉米種植地被500餘人哄搶，目擊者稱從撿演變成搶。（視頻截圖）

河南 日前發生音樂節集體失竊事件，讓河南陷入巨大輿論旋渦，還被挖出2008年被稱是「妖魔化省分冠軍」等黑歷史，而河南周口市鄲城城郊鄉一玉米種植地，14日上午被周邊村民集體哄搶，有網友大嘆：「又是河南」。

南方都市報報導，目擊者王先生稱總共是2000多畝地，大概幾百畝的玉米遭至少有五、六百人集體哄搶；剛開始這群人是撿玉米，後面就變成了搶玉米。王先生稱路上擠滿了人，公安出動特警來維持秩序。

據@百姓關注披露的消息顯示：14日上午8時許，河南省周口市鄲城城郊鄉一玉米種植地遭到村民們集體哄搶，從媒體曝光的視頻來看，參與哄搶玉米的村民規模龐大，現場警笛聲不斷，很多特警趕赴現場維持秩序，但是村民們卻不管不顧，依然在瘋搶。

客觀上來講，如此大規模、明目張膽地哄搶玉米，「真的是顛覆了我們的認知，這和搶劫又有什麽不同？」真心希望這些哄搶者都能夠得到應有的懲罰，最起碼也要將他們哄搶的玉米全部沒收。

網民議論紛紛，「五百餘人搶一戶人家，世界上任何恐怖組織也會自嘆不如」、「無論什麼理由，都不是哄搶別人財物的藉口。幾個人去搶，可能是極個別人素質有問題，幾百人去搶，就反應出很大問題了」；「每次都說河南某地，不代表整個河南。但是這種事情每次都是河南來刷屏」，「我來說吧，跟迷笛是一夥人，都是全國各地的地域黑粉為抹黑河南所犯下的罪行。」