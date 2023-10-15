畝產1251公斤 袁隆平超級稻創紀錄

畝產1251.5公斤！袁隆平「超級稻」創世界新紀錄。（取材自央視新聞）

2023年超級雜交稻單季畝產1200公斤超高產攻關測產驗收會14日在四川省涼山州德昌縣舉行，最終測定三塊田平均畝產1251.5公斤，創造了雜交水稻單季畝產的世界新紀錄。

中新社報導，2018年，「雜交水稻之父」袁隆平 提出了每公頃18噸（畝產1200公斤）的產量目標。中國國家雜交水稻工程技術研究中心成都分中心同年在德昌縣進行了相關研究。

此驗收的示範田面積為110畝，種植品種為「粒兩優8022」，於2023年3月20日開始水稻旱育秧播種，4月24日至5月5日移植。示範田育秧採用早育稀播、寬窄行定距移植、土壤配方施肥、科學管水、病蟲綜合防治等技術措施。

據報導，專家小組依照中國農業農村部超級稻測產方法，隨機抽取了三塊水稻田進行機械收割，機器脫粒後經測水、除雜、稱重。其中1號田畝產1316.5公斤，2號田畝產1249.4公斤，3號田畝產1188.6公斤，三塊田平均畝產1251.5公斤。至此，雜交水稻單季畝產實現世界新紀錄。

報導稱，本計畫驗收專家組組長、中國國家水稻產業技術體系首席科學家程序華表示，這片示範田水稻生長健壯、長勢均勻、穗大粒多、結實率高、後期落色好、無明顯病蟲害。「如此高的測產量，是安寧河谷地帶水稻品種和栽培農藝完美融合的結果，給了我們一個大驚喜。」