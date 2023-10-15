中經濟承壓 擬讓地方提前發債 彭博：北京擬發行兆元主權債券

中國第14屆全國人大常委會第13次委員長會議13日上午在北京人民大會堂舉行，趙樂際委員長主持會議。（新華社）

中國第14屆全國人大常委會委員長會議13日在北京舉行，會議決定全國人大常委會第六次會議將於20日至24日在北京舉行，並對常委會第六次會議議程提出建議，其中一項是關於提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案，引發外界關注。

第一財經報導，這意味著國務院 提前下達最高六成新增債務限額規定可望延續，意即明年部分新增債務限額預計將再次提前在今年第四季下達給各地方政府，而地方政府便能在明年初就發債籌資投向重大項目建設。這在地方財力下滑的此刻，不少地方政府靠發行地方債券 籌措基建投資 資金的背景下，對地方明年提前發債，穩投資穩健成長意義重大，展現了財政政策的積極作用。

中央財經大學教授溫來成指，這將有利各地提前規畫項目，合理安排債券發行節奏，充分發揮地方政府債券項目對投資的拉動效應，實現地方經濟與社會發展目標。從實際效果來看，這項議案的再度出現，顯示近年來這項政策取得了良好效果。

為了防範地方債風險，中國對地方舉債設有「天花板」。此限額過去會在每年3月的全國兩會期間，經國務院報全國人民代表大會批准，而後再經財政部根據債務風險、財力狀況等因素提出方案，再報由國務院批准後下達各省級財政部門，但因層層流程曠日廢時，使地方實際發債時間集中在下半年，影響了債券資金使用效率。

另外，彭博日前報導引述知情人透露，中央擬推出新一輪刺激措施，包括發行至少1兆人民幣（約1372億美元）的額外主權債券，用於水利基礎建設上，但將提高今年的預算赤字，或遠高於GDP的3%上限，最快或於本月公布，但仍處於審議階段，不排除計畫有變。

經濟學家指，透過提高預算赤字上限，政府可出售更多債券為基礎設施建設提供資金，並減輕地方政府的利息支付壓力。而過往中國官方為管控金融風險，財政赤字通常控制在GDP的3%以下，這項消息反映，面對經濟放緩加劇的財政壓力，北京當局態度已開始轉彎。

另外，國務院總理李強13日表示，從經濟發展大趨勢看，中國發展的基本面沒有變，但處於經濟恢復和產業轉型升級的關鍵期，要沉著應對，他要求扎實推動經濟高質量發展。

李強指出，中國的投資機會之多、市場空間之大，為各類企業提供廣闊舞台，希望廣大企業家在高品質發展中展現更大作為。經濟學家的使命是經世濟民，希望專家學者多研究中國現實經濟問題，圍繞推動高質量發展多提建設性意見。