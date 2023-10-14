我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅與布林肯通話 籲盡快開「國際和會」處理以哈問題

以巴支持者聚時報廣場示威 紐約全市戒備

老董親測自家減肥藥瘦了30斤 公司市值「胖」26億

中國新聞組／北京14日電
博瑞醫藥董事長袁建棟。（取材自財通社）
博瑞醫藥董事長袁建棟。（取材自財通社）

9月以來，減肥藥概念熱度持續走高，「減肥神藥」概念股博瑞醫藥日前更漲停。市場人士認為，博瑞醫藥大漲是因網傳其董事長袁建棟12日在一場會議上說，經他親自試藥，兩個月體重從91公斤降到76公斤。董事長瘦了，卻「催肥」了公司市值26億（人民幣，下同，約3.5億美元），不過也引來這款BGM0504注射液尚未上市，以及袁建棟「以身試藥」並宣稱療效的信披爭議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，研究報告顯示，博瑞醫藥BGM0504注射液是公司自主研發的GLP-1和GIP受體雙重激動劑，已完成Ia期臨床試驗。在藥效學相關指標觀察到劑量相關性的體重降低，2.5-15mg劑量下給藥期末追蹤（第8/15天）平均體重較基線期下降3.24%~8.30%。

日前在投資者電話會議上，博瑞醫藥董事長袁建棟表示，其親自試藥，體重從91公斤降到76公斤，瘦了30斤。

他說：「在安全性上面我倒沒有那麼大擔心。自己做的藥我就自己來試試了，效果還不錯。我大概打了差不多兩個月然後就從91公斤降到了76公斤，效果還是非常的明顯。」

博瑞醫藥相關工作人員表示，自主研發的多肽類降血糖藥BGM0504注射液尚處於研發階段，減重和第二型糖尿病治療兩項適應症均僅獲得Ⅱ期臨床試驗倫理批。對於董事長親稱藥效一事，該工作人員表示，個體情況不能代表臨床試驗數據。

不過，董事長親自試藥，引來了股票市場極大的反應。博瑞醫藥自9月8日以來，20個交易日漲幅達52%，光是13日的漲停板，公司市值單日就漲26億元。

博瑞醫藥12日披露的「投資者調查報告」，內容與網傳會議紀錄基本一致，但關於袁建棟試藥效果、BGM0504注射液臨床數據等關鍵資訊卻並沒在其中出現。這意味著，信批內容和實際紀要內容出現了差異。

這項信批操作也在投資者中引發爭議，「醫藥公司高層試用熱門臨床藥和實際效果這種事，顯然容易對市場預期和公司股價帶來影響」，一位醫藥產業分析家指出，「但顯然這個事並沒有在正規信批程序上得到落實」。

博瑞醫藥董事長袁建棟。（取材自博瑞醫藥官網）
博瑞醫藥董事長袁建棟。（取材自博瑞醫藥官網）

投資 糖尿病 血糖

上一則

中菲合作打擊離岸博彩 再遣返36名中國公民

下一則

美國能同時打贏中俄「兩場戰爭」？中國軍事專家：不行

延伸閱讀

3款糖尿病、減肥藥恐致尋短 食藥局已收265案例

3款糖尿病、減肥藥恐致尋短 食藥局已收265案例
供應緊繃+保險不保 熱門減肥藥難買

供應緊繃+保險不保 熱門減肥藥難買
腎臟專科章明發醫生呼籲　定期健檢有助預防腎臟疫病

腎臟專科章明發醫生呼籲　定期健檢有助預防腎臟疫病
開賭場、賣違禁食品兩度坐牢 「炫富網紅」郭美美出獄了

開賭場、賣違禁食品兩度坐牢 「炫富網紅」郭美美出獄了

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生

3星座人間清醒：天蠍太理智、水瓶看得通透卻注定孤獨一生
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」