老董親測自家減肥藥瘦了30斤 公司市值「胖」26億

博瑞醫藥董事長袁建棟。（取材自財通社）

9月以來，減肥藥概念熱度持續走高，「減肥神藥」概念股博瑞醫藥日前更漲停。市場人士認為，博瑞醫藥大漲是因網傳其董事長袁建棟12日在一場會議上說，經他親自試藥，兩個月體重從91公斤降到76公斤。董事長瘦了，卻「催肥」了公司市值26億（人民幣，下同，約3.5億美元），不過也引來這款BGM0504注射液尚未上市，以及袁建棟「以身試藥」並宣稱療效的信披爭議。

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綜合媒體報導，研究報告顯示，博瑞醫藥BGM0504注射液是公司自主研發的GLP-1和GIP受體雙重激動劑，已完成Ia期臨床試驗。在藥效學相關指標觀察到劑量相關性的體重降低，2.5-15mg劑量下給藥期末追蹤（第8/15天）平均體重較基線期下降3.24%~8.30%。

日前在投資 者電話會議上，博瑞醫藥董事長袁建棟表示，其親自試藥，體重從91公斤降到76公斤，瘦了30斤。

他說：「在安全性上面我倒沒有那麼大擔心。自己做的藥我就自己來試試了，效果還不錯。我大概打了差不多兩個月然後就從91公斤降到了76公斤，效果還是非常的明顯。」

博瑞醫藥相關工作人員表示，自主研發的多肽類降血糖 藥BGM0504注射液尚處於研發階段，減重和第二型糖尿病 治療兩項適應症均僅獲得Ⅱ期臨床試驗倫理批。對於董事長親稱藥效一事，該工作人員表示，個體情況不能代表臨床試驗數據。

不過，董事長親自試藥，引來了股票市場極大的反應。博瑞醫藥自9月8日以來，20個交易日漲幅達52%，光是13日的漲停板，公司市值單日就漲26億元。

博瑞醫藥12日披露的「投資者調查報告」，內容與網傳會議紀錄基本一致，但關於袁建棟試藥效果、BGM0504注射液臨床數據等關鍵資訊卻並沒在其中出現。這意味著，信批內容和實際紀要內容出現了差異。