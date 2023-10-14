誰敢買？武漢法拍屋公告「2老與屋共存亡」

法院競買公告裡面用紅字註明重要訊息，還有「共存亡」老人的照片。（取材自上游新聞）

止贖房屋網頁上，一則位於湖北武漢 的法拍房公告寫到，「無租賃、被執行人自住、評估時居住的兩名老人表示要與房屋共存亡命」。網友表示，「這情況寫得這麼真實，誰還敢入手」，還有人分析，「法院司法拍賣 ，肯定要寫真實，畢竟是一錘定音買賣，拍完想毀拍，保證金不退」。

上游新聞報導，該法拍房源是湖北省武漢市東西湖區馬池特1號麗水佳園A9棟2單元2層201房，在首拍流拍後，武漢江漢區法院17日二次拍賣。

資料顯示，該套房子建築面積為109.45平方米，評估價為133萬4363元（約1萬2192元/平方米），起拍價74萬7244元（約6800元/平方米），相當於評估價5折拍賣。房子所在社區均價1萬元/平方米，建成年份是2006年，綠化率38%。

武漢市江漢區法院發布的競買公告顯示，該止贖房是被執行人何某某所有。租賃情況：無租賃，被執行人自住，「注意：本標的內有兩名85歲的老人居住，其在評估時表示要與房屋共存亡」。

經辦人員說，「兩位老人是被執行人的父母，評估的時候，他們的態度就非常不好。如果競拍者拍下來後，要考慮清楚房子騰退的時間會很長。因為現在已是強制程序了，房子如果騰出問題了，比如老年人萬一出點什麼事情，誰來負責任。畢竟是85歲的老人住在裡面，能不能騰退，法院也要考慮各方面情況。如果萬一出了什麼事情，競拍者願不願意接受這種情況，能不能接受這個房子。在公告中，情況已經公示清楚了，競拍者需要考慮自己能不能接受，騰退時間會很長」。