北京「多爾袞行宮」1.8億元掛牌出售 房內可看到故宮

小紅書上，一則內容為「多爾袞行宮出售」的帖子引發了不少關注。(取材自界面新聞)

北京 的高端豪宅市場再次掛出一套受市場關注的四合院。11日在社交媒體平台小紅書 上，一則內容為「多爾袞行宮出售」的帖子引發了不少關注。一位名為「麗茲行Kezia豪宅匯」的用戶發帖稱，一套位於北京東城區南池子大街的四合院由於業主常年閒置打算出售，報價1.8億元人民幣(約2464萬美元)。

界面新聞報導，根據發帖信息，該房源位於北京二環內東華門東側300米，距南池子大街主路80米，曾經是清代親王多爾袞行宮的一部分。房本面積為637平米，占地面積為530平米。

四合院內為一獨棟房屋，周邊沒有高建築遮擋，在房內可以看到故宮。此外，這是內城為數不多帶燃氣和地暖的房屋，門口和院內能停六、七輛車。房屋的周邊也沒有老舊房子。

而在該用戶第二日更新的院內建築圖片可以看出，由於業主多年閒置，房屋外部整體的裝修風格較為老舊，圖片也側重對房屋景觀視野的展示。帖主表示，「室內裝修太老了，拍不好」。

發布出售信息的麗茲行，是一家高端資產的中介服務平台。但在麗茲行的官網上，並未查詢到該套四合院的出售信息。

早在2022年6月，在小紅書上就出現了這套房源出售的相關帖子，當時的報價同樣為1.8億元。目前，全網有關該套房源的出售信息都集中在小紅書平台。

安居客網站顯示，南池子大街目前共有九套四合院在售，均位於南池子大街49號，總價最高為1.56億元，最低為2999萬元，單價在13.4萬元/平米至17.8萬元/平米不等。其中，報價為1.56億元的四合院占地面積為721平米，建築面積為436平米，房屋是古建築風格的精裝修。

除了四合院之外，該地段還有一些單位自建的小區，多為平房和低層。