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民政部統計：上半年結婚多19萬 離婚激增30萬對

中國新聞組／北京14日電

今年的婚戀市場回暖了。根據民政部最新發布的上半年民政統計數據，全國結婚人數比去年同期增長約19萬對。然而，離婚的人更多了。數據顯示，2023年上半年離婚辦結人數從去年同期的101.2萬對，激增至131.9萬對。結婚人數與離婚人數雙上漲的情形，為十年來首次。

騰訊新聞谷雨工作室報導，結婚人數與離婚人數雙上漲，婚育市場回春了嗎？去年上半年結婚人數373.2萬對，今年上半年392.8萬對，結婚數量看似止跌回暖，但表現並不亮眼。

這一數據，不僅顯著低於2019年上半年的498萬對，僅與疫情初期2020年上半年的387.9萬對基本持平。

報導說，2023年第二季度離婚登記數量為67.6萬對，較第一季度增加3.5萬對。也就是說，今年第二季度相比於第一季度，結婚登記數量下降了約17%，離婚登記數量增加了約5.4%。

結離婚數量會影響結婚率與離婚率。後者表示一年內結/離婚對數與當年人口數的比率，通常用每1000位常住人口來衡量。當全國人口總數變化不大，結離婚數量增長，結婚率與離婚率自然就會上升。

但其實，這一情況近年很少見。回顧新世紀以來的中國結婚率與離婚率演變，雙雙上漲的情形，只存在於2013年之前。

彼時，人們婚育熱情高漲，也朝著婚姻自由的觀念邁進，離婚率隨著結婚率一齊升高。其中，結婚率在2013年達到近年歷史最高點，為9.9‰。

與此同時，離婚率一直處於上升趨勢，直到2021年，「離婚冷靜期」政策正式施行，離婚率從2019年的3.4‰，下降為2021年的2.0‰。

報導指出，中國在2023年上半年離婚人數的增長，或許只是需求的短期釋放，需要謹慎觀察。

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