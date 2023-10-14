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遭英法聯軍劫掠… 流失百年 7石柱再立圓明園

中國新聞組／北京14日電
圓明園石柱回歸展暨2023北京公眾考古季開幕式13日在京舉行，其中展出的七件石柱文物。(新華社)
圓明園石柱回歸展暨2023北京公眾考古季開幕式13日在京舉行，其中展出的七件石柱文物。(新華社)

歷經百年輾轉，幾經周折，圓明園七根石柱文物終於重回中國懷抱，成為繼原位於西洋樓海晏堂的馬首銅像之後，又一批回歸原屬地的圓明園流失海外重要文物。在13日於圓明園舉行的「最美的重逢——圓明園石柱回歸展暨2023北京公眾考古季」開幕式活動上，國家文物局正式將這批文物劃撥北京市海淀區圓明園管理處收藏，14日起向公眾長期展出。

香港文匯報報導，同時，圓明園正覺寺成為圓明園博物館，這批石柱文物首次在此同觀眾見面，並將長期展出，力求讓觀眾了解圓明園石柱遠離故土、顛沛流離、重回故里的歷程，更深刻地理解和認識圓明園石柱所蘊含的文物價值。

據報導，這次回歸的七根石柱原為圓明園西洋樓的石構件，在1860年圓明園遭英法聯軍劫掠後，被當時在中國定居的挪威人蒙特購得，後為挪威卑爾根科德博物館及西挪威藝術博物館收藏。

七根石柱總重量超2.6噸，均為漢白玉材質，通高約80至92厘米，立面有雕花造型，品相較好。這些石柱正面紋飾以西式番花、貝殼紋等西洋雕花為主，側面花瓶內花束則以具有吉祥寓意的牡丹、玉蘭、荷花、菊花等中國傳統花卉為主，圭角捲雲紋、開窗的海棠線雕刻方式等亦與中國古建望柱、欄板相同，體現了中西合璧的文化內涵。

據悉，圓明園石柱回歸中國，經歷了曲折又漫長的過程。十年間，國家文物局始終協調各方鋪就石柱回歸之路。2013年8月，北京中坤投資集團有限公司創始人黃怒波應邀參觀挪威科德博物館（Kode Museums），發現展出的圓明園石柱，決定推動其回到中國。12月，經過多次溝通，中坤集團、北京大學及科德博物館簽署三方合作協議，約定將七根石柱運回中國，並合作開展文化交流活動。2018年4月，挪威文化部審核批准了該批石柱文物的出境許可，同意將石柱歸還中國。2023年6月20日，7根總重超過2.6噸的石柱安全運抵北京，隨後於圓明園完成文物點交入庫。

經過實物鑑定，專家一致認為，七件文物的質地、紋飾均可與現存圓明園西洋樓遺存的文物對照。該組文物保存較完整，略有風化痕跡，據工藝、紋飾和材質情況，可定為真品。科德博物館舊藏中還有大批民國時期文物。

1860年英法聯軍劫掠的圓明園石柱回歸展暨北京公眾考古季，13日在北京開幕。圖為...
1860年英法聯軍劫掠的圓明園石柱回歸展暨北京公眾考古季，13日在北京開幕。圖為參觀者在展覽上觀看文物。（新華社）

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