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恒大許家印被捕下一個是？ 碧桂園創辦人罕露面穩軍心

記者陳宥菘／即時報導
碧桂園13日發布楊國強11日下午在廣東工地考察的消息，這是碧桂園陷入債務危機後，楊國強首度公開露面。（取自碧桂園微信公眾號）
碧桂園13日發布楊國強11日下午在廣東工地考察的消息，這是碧桂園陷入債務危機後，楊國強首度公開露面。（取自碧桂園微信公眾號）

在恒大創辦人許家印被捕後，另一家暴雷的中國房地產巨頭碧桂園創辦人楊國強，及現任董事會主席楊惠妍的去向傳言不斷。13日上午，碧桂園在微信公眾號發布新聞稿說，楊國強11日下午在廣東順德項目工地考察指導工作，這是碧桂園陷入債務危機後，楊國強首度公開露面。

證券時報指出，該消息發布後即得到眾多碧桂園員工的廣泛轉發，同時也對相關傳聞進行了澄清。這也是楊國強卸任碧桂園董事局主席七個多月後的第二次公開亮相，上一次是在今年4月，楊國強以碧桂園創始人的身份在集團旗下的博智林機器人公司，接待香港政府及立法會訪問團佛山分團。

據碧桂園發布的新聞稿，10月11日下午，碧桂園控股集團創始人楊國強、總裁莫斌前往廣東順德北滘南平路以西地塊之二項目指導工作。楊國強先後觀摩了電梯井整體提升模板、外牆橫排模板、一體系斜撐底座等新型塑料模板的研發情況並考察了模板成型質量。

稿件中還配上了一段20秒的現場影音，楊國強頭戴紅色安全帽，正在聽取工地工人的匯報。據指出，楊國強本次考察的重心是碧桂園的科技建造板塊。

新聞稿稱，楊國強在觀摩過程中認真詢問了解了新型塑料模板的每一個施工細節、各個構件部位的產品質量，希望新型塑料模板有效減輕產業工人的工作強度。

新聞稿還透露，在10月9日召開的集團月度管理會議上，碧桂園董事局主席楊惠妍在強調「保交付、保經營」的同時，也進一步明確要保持戰略定力，堅持「一體兩翼」的中長期發展規畫。她並指出「科技建造是碧桂園不同於其他企業的優勢所在，未來要繼續不斷強化，真正在市場上打出一片天地出來」。

今年3月1日，碧桂園發布公告，楊國強因年齡原因辭任主席及執行董事職務，由2023年3月1日起生效。楊國強在辭任後以特別顧問的形式繼續參與碧桂園的公司經營。與此同時，楊國強的二女兒楊惠妍接任為主席。

值得注意的是，碧桂園日前表示無法如期在寬限期內履行所有境外債務款項，至今仍深陷債務危機，市場上也傳出楊國強賣到私人飛機償債，並增加公司現金流的消息。

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