地鐵「合肥火車站」譯成「Hefei Huochezhan」 外國人看得懂？

3號線車廂內，合肥火車站英文翻譯「Hefei Huochezhan」。（取材自大皖新聞）

有乘客日前搭乘地鐵經過安徽合肥火車站，意外發現站點英文翻譯被改成了拼音，語音播報也更改，讓他不禁吐槽，火車站譯成「Hefeihuochezhan」，科技大學變成「Keji Daxue」，不僅外國人看不懂，對國內乘客更無必要。對此，官方和翻譯家都認為這是依「漢語拼音方案」合法合規的更改。但網友不買帳，批評並嘲風這是「脫鉤自閉的開始」、「可笑的文化自信」。

大皖新聞報導，一名網友乘坐合肥軌道交通3號線，路過合肥火車站時，發現原本的站點英文翻譯被改成了拼音，語音播報也同步進行了更改。比如，合肥火車站釋為「Hefei Huochezhan」、國防科技大學釋為「Guofang Keji Daxue」、安醫大二附院為「Anyida 2 Fuyuan」。

該網友表示，「地名可以理解，但是以某大學、某機構、某公共場所為站名的站點，這樣翻譯，不如不要英文播報」。

網友也吐槽，「好多人對這樣的改名感到奇怪」、「在國內有漢語即可，畫蛇添足沒必要」、「全拼音沒必要，地名用拼音，公共場所還是用英語吧」。

3號線車廂外側「合肥火車站」翻譯又為「Hefei Railway Station」。（取材自大皖新聞）

記者實地走訪合肥軌道交通3號線，沿線站點共有33個，站點名中的大多數都為地名、附近地標。來到「合肥火車站」，車內地鐵站 名的確被改成了拼音形式，語音播報中的英文播報也為「Hefei huochezhan」。不過，地鐵站內「合肥火車站」翻譯仍為「HEFEI RAIL WAY」。同時，指引圖及3號線車廂外部的站名又為「Hefei Railway Station」。

合肥市軌道交通集團表示，地名的羅馬字母 拼寫以「漢語拼音方案」作為統一規範，「合肥軌道車站站名屬於標準地名，依據條例相關規定，合肥軌道聯合上級主管部門，邀請行業專家組織實施後確定」。