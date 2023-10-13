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肥胖大調查：近半中國人超重…河北最胖 海南最瘦

中國新聞組／北京13日電
男子在一家減肥基地進行減肥治療。（中新社）
男子在一家減肥基地進行減肥治療。（中新社）

國際醫學期刊「糖尿病肥胖與代謝」日前刊出一項肥胖研究報告，調查近1580萬名中國成年人發現，2019年，有超過三分之一的中國人超重，13.7%的中國人達到肥胖的地步，這意味著將近一半的中國人是超重或肥胖的。其中，北方人的肥胖問題，比南方人更嚴重。

網易數讀報導，報告中，一份根據近1580萬樣本數據畫出的各省肥胖率地圖可以看到，北方省市都被深色包圍了，河北、內蒙、山東、天津、遼寧就占據了肥胖率的前五席。而相應的，「瘦子」比例最高的五個省份則都在南方。拿肥胖率只有8.9%的最瘦省份海南來看，它的肥胖率只有最胖省份河北的五分之二。

除了BMI能反映的普通型肥胖，以腰圍為判定數據的腹型肥胖，北方的肥胖率依然高於南方。所謂腹型肥胖，指的是中國成年男性的腰圍大於90厘米，或女性大於85厘米。

如果要比身材，報告指出，女性的身材普遍比男性要好。1580萬份大樣本數據顯示，男性的超重和肥胖比率都比女性更高，超重和肥胖「高峰年齡」也比女性來得早。

從超重情況看，男性在50-59歲時超重率達到高峰，有48.2%的大叔都超重了，而女性的超重率高峰在十年以後，到65-69這個年齡段超重的女性比例才最高，並且還比男性峰值低6.2%。

比超重更嚴重的肥胖指標，情況也並沒有變。35-39歲是男性最胖的時期，而這個發福期可以持續到49歲，這兩個年齡段中，超過五分之一的男性都身材過胖。反觀同年齡段的女性，肥胖比例控制在10%左右。

經濟條件的改善，在男女身材上又呈現出了完全相反的兩種狀況。中疾控營養與健康所曾做過研究，發現學歷更高、有錢的男性群體，要比學歷更低、沒錢的人更胖。而女性則恰好相反，學歷越高，越有錢，身材越苗條。從工作類型來看，在男性群體中，不用真正「搬磚」的人反而更胖。而女性群體中，越需要賣力氣的人越壯實。

肥胖是容易導致睡眠中止症的危險因子，此為示意圖。（本報資料照片）
肥胖是容易導致睡眠中止症的危險因子，此為示意圖。（本報資料照片）

肥胖 醫學 糖尿病

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