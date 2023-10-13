浙江景區裝手扶梯「無痛爬山」…腳一步沒邁 景一處沒落

神仙居景區位於仙居國家公園內，電梯100多米。（取材自新民晚報）

名川大山景色雖美，但玩起來往往需要良好的體力和毅力支撐。不過，近來浙江多個景區實現「無痛爬山」，景區在山石之間架設手扶梯，遊客只要站在扶梯上就可以觀賞周圍風景，一路被送到山上。有遊客直呼，「山一步沒爬，景一處沒落」。

新民晚報報導，有網友說，浙江的天嶼山、神仙居、白雲山等景區，都安裝了上下山的「天梯」。其中，天嶼山位於千島湖景區，全程共有三段電梯直達山頂。

而神仙居景區位於仙居國家公園內，海拔1271公尺。景區的工作人員表示，上山有兩種方式可以選擇。可以先坐索道再搭電梯，電梯100多米，幾分鐘上去；靠自己的雙腿爬山上去也可以，但一般是常年運動、要訓練耐力人群的選擇。

白雲山雲中綠道則是台州首個鋼結構高空綠道，遊客可以從雲西公園搭電梯上行，或是走步行階梯上行到山腰綠道，一路往西，觀看沿途風景，道路盡頭沿著石階步行下山，或是原路返還。

在寧波市象山縣靈岩山風景區能搭乘觀光電梯一鍵直達山頂。（取材自新民晚報）

除了手扶梯，在寧波市靈岩山風景區還能搭乘觀光 電梯一鍵直達山頂。這組觀光電梯共2台，均採用全鋼結構形式、依靠山體垂直建造，每台整體高度158米，運行高度136米，運行速度2.5米/秒，乘客只需55秒，便可從山谷到達山頂俯瞰海景，這是目前浙江省內最高的懸崖觀光電梯。

對於這樣的「無痛爬山」，不少網友點讚，「這樣對體力不支的人非常友好，也方便了老人和殘障人士」。還有網友說，「等自己有錢了要把中國的山都裝上電梯」。