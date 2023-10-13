我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

浙江景區裝手扶梯「無痛爬山」…腳一步沒邁 景一處沒落

中國新聞組／上海13日電
神仙居景區位於仙居國家公園內，電梯100多米。（取材自新民晚報）
神仙居景區位於仙居國家公園內，電梯100多米。（取材自新民晚報）

名川大山景色雖美，但玩起來往往需要良好的體力和毅力支撐。不過，近來浙江多個景區實現「無痛爬山」，景區在山石之間架設手扶梯，遊客只要站在扶梯上就可以觀賞周圍風景，一路被送到山上。有遊客直呼，「山一步沒爬，景一處沒落」。

新民晚報報導，有網友說，浙江的天嶼山、神仙居、白雲山等景區，都安裝了上下山的「天梯」。其中，天嶼山位於千島湖景區，全程共有三段電梯直達山頂。

而神仙居景區位於仙居國家公園內，海拔1271公尺。景區的工作人員表示，上山有兩種方式可以選擇。可以先坐索道再搭電梯，電梯100多米，幾分鐘上去；靠自己的雙腿爬山上去也可以，但一般是常年運動、要訓練耐力人群的選擇。

白雲山雲中綠道則是台州首個鋼結構高空綠道，遊客可以從雲西公園搭電梯上行，或是走步行階梯上行到山腰綠道，一路往西，觀看沿途風景，道路盡頭沿著石階步行下山，或是原路返還。

在寧波市象山縣靈岩山風景區能搭乘觀光電梯一鍵直達山頂。（取材自新民晚報）
在寧波市象山縣靈岩山風景區能搭乘觀光電梯一鍵直達山頂。（取材自新民晚報）

除了手扶梯，在寧波市靈岩山風景區還能搭乘觀光電梯一鍵直達山頂。這組觀光電梯共2台，均採用全鋼結構形式、依靠山體垂直建造，每台整體高度158米，運行高度136米，運行速度2.5米/秒，乘客只需55秒，便可從山谷到達山頂俯瞰海景，這是目前浙江省內最高的懸崖觀光電梯。

對於這樣的「無痛爬山」，不少網友點讚，「這樣對體力不支的人非常友好，也方便了老人和殘障人士」。還有網友說，「等自己有錢了要把中國的山都裝上電梯」。

不過也網友持反對意見認為，「這不叫爬山，叫逛山」、「雖然省力，但是缺少了爬山的樂趣」。

浙江的天嶼山、神仙居、白雲山等景區，都安裝了上下山的「天梯」。（取材自新民晚報）
浙江的天嶼山、神仙居、白雲山等景區，都安裝了上下山的「天梯」。（取材自新民晚報）
浙江多個景區實現無痛爬山。（取材自新民晚報）
浙江多個景區實現無痛爬山。（取材自新民晚報）

觀光

上一則

海底撈洗頭服務又上熱搜 網友：乾脆開洗浴中心包吃包玩

下一則

歐盟外長訪華談去風險 盼中國認真對待歐洲

延伸閱讀

永續屋賽／浙江師大跨洋參賽 組裝屋便宜

永續屋賽／浙江師大跨洋參賽 組裝屋便宜
中國十一黃金周堵堵堵 「兵馬俑被擠到沒地方站了」

中國十一黃金周堵堵堵 「兵馬俑被擠到沒地方站了」
湖南景區懸崖開便利店…服務攀岩者 飲料5元

湖南景區懸崖開便利店…服務攀岩者 飲料5元
錢塘江大潮沖塌護欄 多名遊客受傷 夜間燈光秀暫停

錢塘江大潮沖塌護欄 多名遊客受傷 夜間燈光秀暫停

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙