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6男子吃26元自助火鍋喝掉111瓶免費酸梅湯 網歪樓求店址

中國新聞組／北京13日電
6名男子吃26元的自助火鍋喝光111瓶酸梅湯，桌上留著大批空瓶。（取材自大象新聞／視頻截圖）
6名男子吃26元的自助火鍋喝光111瓶酸梅湯，桌上留著大批空瓶。（取材自大象新聞／視頻截圖）

近日在中國網路流傳一段在西安某間自助火鍋店拍攝的視頻，讓不少網友看呆。視頻內容顯示，店內桌上擺滿喝完的飲料瓶子，店內工作人員稱，是6名男生在店內喝掉的111瓶酸梅湯，感覺特別震驚。由於店內飲料是免費供應，引來不少網友批評這種行為「不道德」。不過也有網友歪樓求自助火鍋店的店址，因為店內自助餐只要26元人民幣。

據大象新聞引述搜狐千里眼報導，10月10日，在陜西西安，6男生自助火鍋店喝111瓶酸梅湯震驚在場眾人。視頻內容顯示，桌上擺滿喝完的飲料瓶子，看上去數量不少。火鍋店工作人員稱這是26元的自助餐，飲料是免費的。「26元自助，水果呀什麽的都在裡面包含著。」

工作人員透露這6個小夥子之前來過一次，也喝的挺多，具體沒數多少瓶，這次6人喝了111瓶，感覺特別震驚。「感覺這幾個小夥子，特別能喝。」

這段視頻引來網友熱議。有網友說，算下來這6人每人要喝18至19瓶，直呼「火鍋店虧了」。有人認為，只要不浪費食物和飲料，客人想喝多少都可以，「畢竟你開的就是自助」。多數網友則認為這麼做確實不太道德，同時這種「豪飲」行為不但不文明，而且也不健康，喝太多也可能造成身體不適，「離糖尿病更近了」。

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