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催生… 寧波象山多孩家庭購屋可多房貨

中國新聞組／北京13日電
寧波象山縣推出住房公積金新政，多孩家庭購屋最高可貸額度144萬元。圖為助產士為新生兒進行體格檢查。（中新社）
寧波象山縣推出住房公積金新政，多孩家庭購屋最高可貸額度144萬元。圖為助產士為新生兒進行體格檢查。（中新社）

儘管中國新生兒人數持續下滑，官方和民間仍不斷祭出各種催生優惠。浙江寧波市象山縣住房公積金中心推出新政，在象山的高級層次人才，首次購買首套房屋的二孩家庭，最高可貸款144萬元人民幣（約19.7美元）；另一核心期刊宣布對養育三孩的作者免收版面費。不過這兩項優惠都被網民吐槽，「生得起二三孩的根本不缺這個錢」、「少來沒用的小恩小惠」。

紅星新聞報導，據「象山發布」消息，象山住房公積金中心依照寧波市住建局等優化房地產市場政策通知，自9月28日起，首次首套購買新建商品房，貸款比率由原來的30%降到20%；購買首套或改善型第二套自住住房的二手房屋貸款首付比率從40%降到30%。

公積金繳存職工申請房屋公積金貸款，其購屋所在地在寧波的，以寧波大市範圍內擁有的成套住宅（含期房）進行套數認定。高階以上人才，貸款額度可依當期最高限額上浮50%。依此計算，在象山的高級層次人才，首次購買首套房屋的二孩家庭，最高可貸款144萬元。

另湖北省一會計類全國中文核心期刊「財會通訊」發布通知稱，考量三孩家庭父母養育成本較高、家庭壓力較重。為主動承擔社會責任，決定即日起對養育三孩家庭的作者來稿，一經錄用，免收全額版面費。

通知發出後，有學者在社交媒體上認為，此舉有「譁眾取寵」之嫌，「如何提交和審核三孩證明？是免第一作者還是第二作者？」「財會通訊」編輯部負責人員回應稱，編輯部在發布通知之前就已經預想到會有此類聲音出現，「但我們認為這個政策總體是利大於弊，只要能讓符合條件的作者享受到減免政策就可以了。」

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