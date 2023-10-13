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「大宅門」導演郭寶昌逝世 將同仁堂養子生活化做神劇

中國新聞組／北京13日電
「大宅門」導演郭寶昌。(取材自北京青年報)
「大宅門」導演郭寶昌。(取材自北京青年報)

中國經典電視劇「大宅門」導演兼編劇郭寶昌驚傳逝世，享壽83歲。郭寶昌喪事從簡，不會舉辦告別式。他的傳世之作「大宅門」是歷經45年以自己26年宅門生涯，寫就關於同仁堂的榮辱興衰。命運多舛的他進入電影界，仍不忘提攜後輩陳凱歌、張藝謀、田壯壯等人，第五代導演集體稱他「寶爺」。張藝謀曾說，「沒有郭寶昌，就沒有中國第五代導演」。

張藝謀昨透過工作室發聲，回憶年輕時得郭寶昌賞識，「感恩之心至今銘記」，還稱去郭寶昌家吃飯時，聽他聊「大宅門」都覺得點點滴滴歷歷在目。而今恩師離世，張藝謀哀悼：「郭寶昌先生一路走好，天堂仍有大宅門」。許多粉絲也哀悼，「寶爺！一路走好」。

郭寶昌原名李保常，1940年出生於北京，幼年家境不佳，兩歲時做工的父親病死，母親將他賣給河北沙城火車站的站長，後又被其三阿姨贖回後，以更高價賣給在京城經營同仁堂藥局。郭寶昌從此踏入大宅門，從要飯的變成「人上人」。但他在同仁堂備受欺凌。直到1959年考入北京電影學院導演系，他在家裡的地位才發生了巨變。

紅星新聞報導，但幾年後，在五年級學習時，郭寶昌被畫為「反動學生」，經歷生死勞改回來，他到廣西西電影製片廠任職。期間扶植了張藝謀、陳凱歌等導演推出「一個和八個」、「黃土地」等作品，奠定了中國第五代導演的基礎。直到現在，陳凱歌、張藝謀、田壯壯等第五代導演集體都稱他「寶爺」或「郭爺」，足見郭寶昌的地位。

郭寶昌一生執導無數電影、電視劇，最為著名的電視劇過於「大宅門」。歷經數稿寫成的「大宅門」，宛如清末民初微縮版的紅樓傳奇。劇裡郭榕成了香秀，養父樂鏡宇（同仁堂的樂四爺）成了白景琦，郭寶昌自己成了李天意。「大宅門」的手稿曾三度被毀，但在他堅持寫作下終於完成並開拍。2001年10月15日首播以17.74點的收視率奪得當年收視冠軍，迅速紅遍大江南北。此後又推出過話劇版、京劇版。

這些年，雖然沒有拍戲，但郭寶昌依然沒有停下，推出話劇、京劇「大宅門」巡演，寫作了「都是大角色」、「了不起的遊戲」等書。郭寶昌自稱，趕緊把想要幹的事情都幹完了，就是怕再不寫就沒機會了，而這也是他對得起老祖宗的方式。而經歷了起伏的一生，他早已看淡生死，走之前就對家人囑托喪事從簡，不舉行任何告別儀式。

郭寶昌小檔案(資料來源：維基百科 圖：取材自微博)
郭寶昌小檔案(資料來源：維基百科 圖：取材自微博)

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