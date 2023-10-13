打臉? 中國低收入人口至少6600萬 不提扶貧只說要救助

官方資訊顯示，中國當前的低收入 人口至少有6600萬，實際數字應該還更高。在中國宣布已經全面脫貧後，當局不提扶貧，而是稱必須對這群人做好「社會救助」。另據中國一份大學畢業生就業 薪資報告顯示，2023年應屆生平均招聘月薪達人民幣1萬342元（約1417美元），創下近年來新高。對此，網友揶揄說，「自己又拖後腿了」。

中國國務院常務會議10日審議通過「關於加強低收入人口動態監測 做好分層分類社會救助工作的意見」，強調要加強低收入人口動態監測，更加精準、及時、有效做好社會救助工作。

央視新聞App指出，截至2023年6月，全國低收入人口動態監測訊息平台已歸集到包括低保對象、特困人員、低保邊緣家庭成員等6600萬低收入人口的基本訊息。

央視旗下的「新聞1+1」節目11日晚間邀請中國社會科學院社會發展戰略研究院院長張翼，主題是關注「低收入人口，如何做到精準救助」。

報導還提到，河南已經建成本省的低收入人口動態監測平台，「目前不少地方也都在推進本地低收入人口動態監測平台的建設」。顯然，目前有關低收入人口訊息蒐集還很不完整。

在社群平台微博上，一些網友表示低收入人口不可能只有6600萬。

中國最後的貧困縣和貧困地區在2020年11月宣布脫貧。2021年1月25日，「全國脫貧攻堅總結表彰大會」在北京 舉行，中共領導人習近平在會中宣布，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，區域性整體貧困得到解決，「完成了消除絕對貧困的艱鉅任務」。

中央社報導，此後，官方已經不再提「精準扶貧」，而是「精準救助」、「社會救助」。

另據騰訊新聞報導，根據中國一份大學畢業生就業薪資的報告顯示，2023年應屆生平均招聘月薪達人民幣1萬342元，創下近年來新高。對此，中國網友表示「自己又拖後腿了」，並調侃「大家都很幸福」。

據騰訊新聞，根據獵聘大數據研究院發布的「全國高校畢業生就業趨勢與展望2023」，相比2022年，2023年的中國大專院校畢業生招聘薪資和期望薪資略有下降，但較2021年明顯提升。

2023年應屆生平均招聘月薪1萬342元，較2021年上漲1050元，創下近年來新高。北京應屆生招聘月薪1萬3283元，居全中國之首。

對於這份報告，有網友直接指出，「騙人的，實際月薪根本沒有那麼多」；也有中國網友說，「我又拖後腿了」、「居民收入大幅提高，大家都很幸福」、「這牛吹得有點大」。