愛看美女遊客的牠…中國動物園最年長猩猩「森泰」去世

看眼神，應該是跟美女遊客對上眼了。（取材自北京日報）

上海動物園 9日發布消息稱，中國動物園最年長的猩猩「森泰」已於9月29日去世，終年45歲，相當於人類90歲高齡。獸醫屍檢結果初步判斷，老年多重器官衰竭是導致牠死亡的主因。「森泰」去世消息發布後，許多動物園的粉絲也留言懷念，並祝福牠在另一個「猩球」快樂。

北京 日報報導，「森泰」生於1978年，1985年6月來到上海動物園定居，牠與上海動物園的情緣比絕大多數現在的動物園工作人員都要長。

曾經強壯帥氣的「森泰」。（取材自北京日報）

上海動物園動物繁殖飼養保育科副科長、曾經飼養過「森泰」的朱迎娣撰文回憶說，當她入職上海動物園時，「森泰」已經是個大高個猩了，第一眼看到牠，和可愛已然沒啥聯繫，但還是覺得牠非常強壯和帥氣。

「森泰」喜歡和飼養員互動，也喜歡和遊客互動，更喜歡看美女遊客。每次要收回室內的時候，如果叫半天不進來，那外面一定有漂亮的遊客在跟牠互動，遊客不走，牠也不回。

「森泰」總是很配合獸醫札針。（取材自北京日報）

朱迎娣說，「森泰」的聰明不是一句兩句就能說完的，照顧牠的飼養員們總想著，這麼聰明的「森泰」怎麼就不給找個老婆呢？牠的孩子肯定也很聰明。可是，專業鑑定報告確認「森泰」是婆羅洲猩猩和蘇門答臘猩猩的雜交種，從族群管理的科學性出發，不能讓「森泰」參與繁殖。

朱迎娣介紹，「森泰」於2001年罹患糖尿病 ，多年來，獸醫和飼養員密切合作，為牠制訂周密的治療和護理方案，但隨著「森泰」年齡不斷增加，糖尿病導致的併發症愈發嚴重。

近期，「森泰」再次出現食慾不佳的情況，飼養員和獸醫都十分關注。獸醫除了做好日常血糖監測，更安排專人進行每日巡診，以便及時掌握「森泰」的病情，調整照護計畫。

「森泰」人生的最後一周，眾人明顯觀察到牠從能起身接營養餐，到只能小幅挪動，僅願意進食優格和少量水果。日漸虛弱的「森泰」連回應的聲音也從響亮的「哼哼」，慢慢變成有些遲疑的呢喃。最終，在9月29日的午後再也沒能等來這位「老朋友」的回應。