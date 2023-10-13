我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

愛看美女遊客的牠…中國動物園最年長猩猩「森泰」去世

中國新聞組／上海13日電
看眼神，應該是跟美女遊客對上眼了。（取材自北京日報）
看眼神，應該是跟美女遊客對上眼了。（取材自北京日報）

上海動物園9日發布消息稱，中國動物園最年長的猩猩「森泰」已於9月29日去世，終年45歲，相當於人類90歲高齡。獸醫屍檢結果初步判斷，老年多重器官衰竭是導致牠死亡的主因。「森泰」去世消息發布後，許多動物園的粉絲也留言懷念，並祝福牠在另一個「猩球」快樂。

北京日報報導，「森泰」生於1978年，1985年6月來到上海動物園定居，牠與上海動物園的情緣比絕大多數現在的動物園工作人員都要長。

曾經強壯帥氣的「森泰」。（取材自北京日報）
曾經強壯帥氣的「森泰」。（取材自北京日報）

上海動物園動物繁殖飼養保育科副科長、曾經飼養過「森泰」的朱迎娣撰文回憶說，當她入職上海動物園時，「森泰」已經是個大高個猩了，第一眼看到牠，和可愛已然沒啥聯繫，但還是覺得牠非常強壯和帥氣。

「森泰」喜歡和飼養員互動，也喜歡和遊客互動，更喜歡看美女遊客。每次要收回室內的時候，如果叫半天不進來，那外面一定有漂亮的遊客在跟牠互動，遊客不走，牠也不回。

「森泰」總是很配合獸醫札針。（取材自北京日報）
「森泰」總是很配合獸醫札針。（取材自北京日報）

朱迎娣說，「森泰」的聰明不是一句兩句就能說完的，照顧牠的飼養員們總想著，這麼聰明的「森泰」怎麼就不給找個老婆呢？牠的孩子肯定也很聰明。可是，專業鑑定報告確認「森泰」是婆羅洲猩猩和蘇門答臘猩猩的雜交種，從族群管理的科學性出發，不能讓「森泰」參與繁殖。

朱迎娣介紹，「森泰」於2001年罹患糖尿病，多年來，獸醫和飼養員密切合作，為牠制訂周密的治療和護理方案，但隨著「森泰」年齡不斷增加，糖尿病導致的併發症愈發嚴重。

近期，「森泰」再次出現食慾不佳的情況，飼養員和獸醫都十分關注。獸醫除了做好日常血糖監測，更安排專人進行每日巡診，以便及時掌握「森泰」的病情，調整照護計畫。

「森泰」人生的最後一周，眾人明顯觀察到牠從能起身接營養餐，到只能小幅挪動，僅願意進食優格和少量水果。日漸虛弱的「森泰」連回應的聲音也從響亮的「哼哼」，慢慢變成有些遲疑的呢喃。最終，在9月29日的午後再也沒能等來這位「老朋友」的回應。

動物園 糖尿病 北京

上一則

滙豐報告：港中產平均33歲賺百萬 45歲成千萬富翁

下一則

上海一會所被曝偷換婚宴食材 魚唇替代花膠 一道菜成本差8倍

延伸閱讀

遭母猴遺棄 華府動物園幼猴由30飼養員扛養育

遭母猴遺棄 華府動物園幼猴由30飼養員扛養育
芝市林肯公園動物園 助失智者強化記憶

芝市林肯公園動物園 助失智者強化記憶
華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜

華盛頓動物園為3隻熊貓辦告別派對 遊客體驗穿漢服、畫臉譜
中央公園動物園海獅 趁暴雨開溜

中央公園動物園海獅 趁暴雨開溜

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙