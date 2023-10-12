電視劇「特工任務」現實版？國安部獎10萬、教戰抓間諜

電視影集「特工任務」劇照。（取材自微博）

中國熱播的當代國安題材電視連續劇「特工任務」近日大結局，國家安全部11日特別發文，以劇中情節為例，教民眾如何辨別「誰是間諜 」。文中指間諜人員常上演「易容術」，偽裝成教授、研究員、清潔工、遊戲高手等身分，伺機刺探、套取、收買甚至竊取中國重要科研究資料等，籲廣大人民都加入反間防諜。

來源：YouTube

據國家安全部在其微信 公眾號上發布的題為「誰是間諜？邀你辨別近期熱播劇裡『行走的10萬+』」文章指出，「特務任務」講述當代國安幹警如何與境外間諜鬥智的故事，揭開了國家安全機關工作的神秘面紗。該劇採用網路遊戲與現實交叉敘事方式，從「特務任務」引出線索，牽出現實中的間諜竊密案，揭露出境外間諜組織開展竊密活動的「新套路」。

現實生活中，間諜人員經常上演「易容術」，以「教授」、「研究員」等身分進行「學術交流」，或以「科研人員」等身分「洽談合作」，通過感情拉攏、金錢誘惑等方式，以公開掩蓋秘密、合法掩蓋非法的手段，伺機刺探、套取、收買甚至竊取重要科學研究資料資訊、涉密專案進度等情報，嚴重危害中國國家安全。

「特工任務」播出以來，「行走的10萬+」成為刷屏率最高的「彈幕」。這源自國安部「公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法」規定：「對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的，給予人民幣10萬元以上獎勵。」此後，網民就將間諜人員稱為「行走的10萬+」。他們號召全社會反間防諜，表達對國家安全工作的堅定支持。

文末指出，國家安全一切為了人民，一切依賴人民。維護國家安全，不僅需要國家安全機關發揮專門機關作用，更需要人民廣泛參與、協助支持，共同築牢維護國家安全的堅實屏障。