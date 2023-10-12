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中凸顯話語權 西藏英譯Tibet改Xizang

記者廖士鋒／綜合報導
中國將「西藏」的英文改為以漢語拼音的「Xizang」，而不再使用「Tibet」。（中新社）
中國將「西藏」的英文改為以漢語拼音的「Xizang」，而不再使用「Tibet」。（中新社）

在西方持續就西藏寄宿學校等議題與北京發生齟齬之際，中國官方對西藏的英文翻譯悄然更換，「Xizang」一詞成為官方用語，一改往日使用的「Tibet」，凸顯北京對「國際涉藏話語體系」的重視。

近日西藏林芝舉辦的第三屆「環喜馬拉雅」國際合作論壇，這場時隔四年在西藏舉辦的主場外交活動，有中共外事辦主任兼外長王毅出席並致辭。值得注意的是，在中國外交部官方翻譯中，「西藏」的英文翻譯採用中文拼音的「Xizang」，不再延用「Tibet」。

西藏翻譯的問題，在今年八月的北京國際藏學研討會上，就受到學者跟官方討論。中共統戰部微信公號「統戰新語」當時援引了哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平分析指，「Tibet」的譯法給國際社會正確認識西藏地理範圍「產生了嚴重誤導」。

中國藏學研究中心副總幹事廉湘民則表示，「西藏」一詞在漢語、藏語中毫無爭議，它的翻譯變化主要影響的是「對外傳播」，也就是「涉藏國際話語權」；中國西藏信息中心博士夏炎提到，「西藏」一詞英文譯名的變更，是新的歷史條件和國際輿論環境下中國對外話語體系建構的嘗試。

據了解，目前在中共的五大民族自治區當中，英文翻譯已經有三個是以中文拼音呈現，包含新疆、廣西與寧夏，至於內蒙古仍是「Inner Mongolia」、西藏也仍是「Tibet」，但內蒙古的「護照簽發地」已經是「Nei Mongol」。

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