涉洩密在中被關押3年 華裔記者成蕾獲釋

成蕾打電話報平安，露出笑容。（Getty Images）

澳洲 總理艾班尼斯11日證實，於2020年8月遭中國以國安罪名關押的澳洲華裔記者成蕾 已經獲釋，並返回墨爾本與家人團聚。成蕾獲釋被認為是中澳關係改善的指標性事件，澳洲外交部還特別發布了外長黃英賢在墨爾本機場迎接成蕾的照片。

來源:7NEWS Australia

同一時間，據新華社報導，中國駐澳洲大使肖千昨日在墨爾本出席活動時表示，中澳關係處在再出發、再啟航的重要時刻，要維護好兩國關係穩定向好的勢頭，推動中澳關係不斷改善和發展。

現年48歲的成蕾出生於湖南岳陽，10歲就隨父母定居澳洲，她被捕前是央視旗下CGTN的記者和主持人。

成蕾是在2020年8月13日，突然被中國國安人員從她在北京 的家中帶走。2021年2月5日，大陸以「涉嫌為境外非法提供國家秘密罪」為由將其正式逮捕。2022年3月31日，成蕾在北京接受法院閉門審理。

澳洲政府曾多次對成蕾被捕表達關切，成蕾也被認為是中澳關係惡化下的犧牲品。

澳洲外長黃英賢（左）在墨爾本機場迎接成蕾（右)。(路透)

在成蕾獲釋後，中國國安部微信公眾號昨也發布新聞稿，透露成蕾被捕原因。新聞稿稱，成蕾原系中國媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受某境外機構人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家祕密內容通過手機提供給該境外機構。北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。

新聞稿表示，成蕾到案後，如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。北京市第二中級人民法院經開庭審理，以為境外非法提供國家秘密罪判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。

美國之音引述分析人士看法指出，成蕾獲釋是中澳關係的突破，但兩國之間仍存在分歧。

肖千昨日在墨爾本出席一場論壇時表示，中國把澳洲看作朋友，澳洲也沒有任何理由把中國看作威脅。中國是澳洲最大貿易伙伴，務實合作惠及兩國人民，未來合作前景廣闊。