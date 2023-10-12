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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

涉洗錢？ vivo印度4高管被捕、其一是中國公民

記者林宸誼／綜合報導
在印度的VIVO廣告牌，vivo是印度第二大智慧手機品牌。(路透)
在印度的VIVO廣告牌，vivo是印度第二大智慧手機品牌。(路透)

路透引述消息人士報導，印度打擊金融犯罪機構，10日拘捕了智慧手機製造商vivo在印度的四名高管，其中一人為中國公民。印度執法局指控這些人涉嫌洗錢。而vivo發聲明回應，稱將採取所有可行的法律措施。

報導援引兩名消息人士的說法稱，上述4人因與2022年一起案件有關而被捕。印度執法局當天突擊搜查了vivo的辦公室，聲稱要調查是否從事所謂洗錢活動。

但是，根據法庭現場律師的說法，四名高管中僅有一名中國籍高管被捕。

對於印方所謂vivo洗錢的說法， vivo方面已多次否認。關於印方此次最新行動，vivo在聲明中回應說，該公司堅定遵守道德準則，並且一直遵守法律。「我們對最近的拘捕（行動）深感關切。我們將採取所有可行的法律措施，」聲明說。

vivo是步步高的子公司，步步高在印度還經營Oppo和Realme等品牌。研究公司Counterpoint數據顯示，vivo是印度第二大智慧手機品牌，市占為17%，僅次於三星

印度新德里電視台去年7月報導，印度執法局當月5日在全大陸44個地點，突擊搜查中國手機廠商vivo及其他相關公司，聲稱要調查是否從事所謂洗錢活動。

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