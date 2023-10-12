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洞潛大神韓頲魂斷「水下珠峰」 百米深處發現遺體難打撈

中國新聞組／北京12日電
亞洲洞潛紀錄保持者韓頲。(取材自中國探險協會官網)
亞洲洞潛紀錄保持者韓頲。(取材自中國探險協會官網)

曾是演員吳京潛水導師的韓頲，是亞洲洞潛紀錄保持者，他挑戰「中國水下珠穆朗瑪」，在廣西九頓天窗景區失聯第4天後，11日水下機器人在水下百餘公尺處發現韓頲的身影。但由於深度過深，機器人無法打撈，將從外地尋找有能力打撈的潛水員協助。10日是韓頲的生日，當天韓頲的哥哥提著蛋糕和酒，擺在他入水的台階上。

韓頲先前下水照片。(取材自紅星新聞)
韓頲先前下水照片。(取材自紅星新聞)

來源：新京報

紅星新聞報導，知名潛水探險家韓頲7日洞潛失聯後，引發廣泛關注。在韓頲失聯第4天後，水下機器人在水下百餘米處發現了韓頲的身影。

一名知情人士表示，最初考慮的方案是由水下機器人將人帶到一定高度再由潛水員下水撈出，但水下機器人無法完成，目前在從外地找有能力下到這一深度打撈的潛水員進行打撈。

另一名知情人士表示，國內能下潛到這一深度的潛水人員極少，能下潛到這一深度進行打撈難度則更大，知情人士說，以往韓頲曾在這種深度進行打撈，「他撈人容易，別人撈他很難」。

報導指出，事發地九頓天窗景區現場已經圍起了警戒線，以往的遊客都不見身影。事發後，地方政府對景區進行了封閉，不對外開放，下水的地方都拉上了警戒線。

周圍的村民都知道，韓頲是頂尖的潛水人員，也知道他常在這裡救人。一名目擊者表示，韓頲在7日晚上下水，隔天凌晨4時許，發現上不來。當晚韓頲並非獨自來到此地，而是有幾個同伴一起。韓頲失聯後，九頓天窗來了很多救援力量，車輛和裝備擺滿了。有地方政府、公安和緊急局工作人員維持秩序。

家屬帶來蛋糕和酒，在事發現場為韓頲過生日。(取材自紅星新聞)
家屬帶來蛋糕和酒，在事發現場為韓頲過生日。(取材自紅星新聞)

10日中午，韓頲的哥哥提了蛋糕和酒，擺在了韓頲入水的台階前。他沉痛的說，「今天是韓頲的生日」，蛋糕上寫著：生日快樂，去你想去的地方，我們都希望你是快樂的。

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