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重慶女研究生養貓反向將自己關進籠子 網友：到底誰養誰？

中國新聞組／北京12日電
女研究生把自己關在籠子裡，貓在籠外攀爬。（視頻截圖）
女研究生把自己關在籠子裡，貓在籠外攀爬。（視頻截圖）

重慶一名研三女生為了養貓，不僅在校外租房子住，還用一個鐵絲圍欄將自己的床鋪空間圈起來，只為不把貓咪關進籠子。一頓反向操作驚呆網友，有人認為這名女研究生「病得不輕」，直呼「這到底是誰養誰？」；不過意外也釣出許多飼主「關家具關植物就是不關貓」的相同養貓經，稱這名女研究生「只是不想讓貓咪上床」。

快科技報導，由於學校宿舍規定不能飼養寵物，重慶這名研三女生為了養貓，特別花錢在校外租房子住。不僅如此，為給貓咪更大的活動空間，她還用一個鐵絲圍欄將自己的床鋪空間圈起來，理由是不希望把把貓咪關進籠子，覺得貓在自己狹窄的租住處能活動的空間太小了。

從女研究生拍攝的視頻來看，女學生的床鋪在籠子裡，而她飼養的貓就在籠子上攀爬，似乎想找洞口進去，但爬了一會兒怎麼也找不到入口也鑽不進去。

視頻被傳上網路，不少網友驚呼「離譜」、「病得不輕」，並指女研究生其實只是不想讓貓爬到她的床上小便，才把貓關在床外面，「其實這樣睡覺香、不然貓會晚上在身上跑酷」；也有網友認同她的做法，稱「太真實了，這樣更省錢更省力，貓也快樂，人也自由」，「養寵物的目的是自己開心。她既然自己開心就好了呀」，「貓出去見同伴：不瞞你說我家裡養了個人」。

有貓飼主在評論區分享自己的養貓經驗：「我家三隻貓都沒籠子」，「我也曾這樣關過，但貓毛會飛到床上」，「以貓的脾氣，牠進不去會狂叫到讓妳睡不著」，「刷過一個把沙發和茶几都換成鐵的，連客廳的植物都用籠子關起來了，但就是不關貓的」。

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