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山東男生「自由風」10天漲粉100萬 網友：治好平凡羞恥症

中國新聞組／北京12日電
于文亮用視頻記錄自己的日常生活。（取材自九派新聞／當事人帳號截圖）
于文亮用視頻記錄自己的日常生活。（取材自九派新聞／當事人帳號截圖）

一個在視頻裡記錄自己普通生活日常和想法的山東男生近日火了。于文亮在網上發布的視頻，讓他10天漲粉百萬，話題登上微博熱搜榜第一。不少人喜歡他的「自由風」，認為治好了許多人的「平凡羞恥症」，也有人質疑他的背後有團隊在運營。于文亮則回應稱，家裡爸爸還是頂梁柱，但他也不排斥接廣告「賺好多的錢」，讓父母後半輩子無憂無慮。

九派新聞、潮新聞報導，普通男生于文亮的視訊裡，記錄的都是吃飯、騎車和踢球等日常，沒有精心營造的布景、造型、濾鏡，配上帶點意境的文案，這種「自由風」的視訊引發了很多網友的共鳴。

據白鹿視訊報導，第三方資料監測平台顯示，于文亮近15天釋出視訊數量28個，平均點讚40萬；10月10日，粉絲數量增長42萬，突破百萬。截至10月11日下午2時，于文亮短視訊平台帳號粉絲超170萬。

于文亮的視頻。（取材自九派新聞／當事人帳號截圖）
于文亮的視頻。（取材自九派新聞／當事人帳號截圖）

針對于文亮走紅網路，有網友評論稱：于文亮給了我記錄生活的勇氣，我們都是普通人，人人都是于文亮，人人都不是于文亮。也有部分網友不了解走紅的點，認為他的爆紅是團隊打造包裝出來的。

關於爆火，于文亮在個人簡介回應：「蠻多人讓我趁現在賺錢，也蠻多人罵。我在此統一回覆，家裡我爸爸還是頂梁柱，如果有一天我的爸爸媽媽頂不住了，需要我來承擔一些事了，我一定會接廣告賺好多的錢，保他們後半輩子無憂無慮，就像他們現在保護我一樣。」

于文亮在視頻中很隨性。（取材自九派新聞／當事人帳號截圖）
于文亮在視頻中很隨性。（取材自九派新聞／當事人帳號截圖）

「上面這段話會有人說『不就想賺錢嗎？裝什麼』，是的，本質上就是這個意思。只不過我說的委婉了一些，至於其他我沒看到的罵聲嗯…我想想對你們說什麼，嗯……你說的對，但至少你要『天天開心』。不接廣。」

大象新聞評論「于文亮現象」指出，山東男孩于文亮帶起短視頻「自由風」，讓無數網友觸動。他的視頻沒有精緻的場景，也沒有高顏值濾鏡，和朋友一起踢幾個球，騎著電動車，哼著跑調的歌，再配上幾句人生雞湯，相較於社群平台給人的虛榮和攀比風氣，于文亮的自由風更加真誠，讓更多人看到自己，也找到了共鳴。

有人把自己的社群平台，管理得像自己的面子，照片要精修，背景要文藝，過於在乎別人的看法，忽略了自我價值。吹過社群平台的風，不少人產生了「平凡羞恥症」：與別人相比，覺得自己太過普通，不好意思分享，帶著些許自卑，關上了內心的門。

于文亮的這份平凡，刮起的自由風，儘管隨意，也帶著點治癒。讓留言區有更多的人鼓起勇氣，分享不完美的自己，原來承認自己平凡，沒那麼難。「面對生活，我們是千千萬萬個『于文亮』，對自己寬容一點吧，學會跟『平凡』和解，去做自己的主角。」

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