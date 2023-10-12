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習近平考察江西 關注長江文化、綠色發展

中國新聞組／香港12日電
習近平在中國石化九江分公司考察。(新華社)
習近平在中國石化九江分公司考察。(新華社)

中國國家主席習近平10日到江西省九江市，先後考察長江國家文化公園九江城區段、中國石化九江分公司。這是時隔四年，習近平再赴江西，從行程來看，至少有兩個重要關注點，分別是長江文化、生態優先綠色發展。

香港文匯報報導，長江國家文化公園江西九江段於去年4月啟動建設，按照「共抓大保護、不搞大開發」要求，堅持「還江於民、便民利民，生態優先、文化鑄魂」原則，先行啟動九江城區段潯陽江美麗長江岸線提升改造項目。項目全長10.9公里，分三期推進。

在長江國家文化公園九江城區段考察時，習近平重點了解當地長江國家文化公園建設、長江岸線生態修復等情況。

10日下午，習近平還來到中國石化九江分公司，了解石化企業轉型升級綠色發展等情況。

中國石化九江分公司於1980年10月建成投產，原油加工能力每年1000萬噸，是江西唯一的大型石油化工企業。去年，九江石化建成投產89萬噸/年芳烴項目，標誌著中國成為第三個自主掌握第三代石化芳烴生產技術的國家。

這次在九江考察，無論是在長江國家文化公園九江城區段了解長江岸線生態修復情況，還是在中國石化九江分公司了解石化企業轉型升級綠色發展情況，都傳遞了習近平對於長江經濟帶生態優先、綠色發展的高度重視和殷切期待。

習近平10日下午在長江國家文化公園九江城區段考察。(新華社)
習近平10日下午在長江國家文化公園九江城區段考察。(新華社)

習近平 石油 香港

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