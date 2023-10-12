我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登脫口「看到哈瑪斯斬首孩童照片」 白宮緊急澄清：他看的是新聞

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

中國新聞組／北京12日電
雙開冰箱門
雙開冰箱門

今年的杭州亞運會上，中國隊一共獲得41枚游泳金牌中的28枚，在亮眼的成績之外，男游泳選手的「雙開門冰箱」身材也吸引許多人注意。然而，不只中國男子游泳隊，在亞運游泳場地放眼望去，多的是「雙開門冰箱」，為什麼游泳選手多是「雙開門冰箱」身材？

中國新聞周刊報導，「雙開門冰箱」身材，通常指上半身肌肉較大，展現出比例驚人的小頭寬肩，像打開的雙開門大冰箱一般。獲得本屆亞運「最有價值運動員」稱號、拿下「五金一銀」的覃海洋，以及「四金一銀」的汪順，都是典型的「雙開門冰箱」身材。

「雙開門冰箱」身材的汪順。（新華社）
「雙開門冰箱」身材的汪順。（新華社）

從流體力學的角度來看， 肩寬髂窄的運動員，不易在遊進過程中產生漩渦， 水流阻力較小。因此游泳選手在「選材」階段，就專門挑個子高、手臂長、軀幹形態呈倒三角形的寬肩孩子。

游泳是肩關節使用頻率最高的運動之一，有大量上肢反覆發力的動作，能充分鍛鍊肩關節周圍的上肢肌群：肩胛下肌、岡上肌、岡下肌和三角肌等。

費立緯的一身大肌肉。（新華社）
費立緯的一身大肌肉。（新華社）

其中三角肌是許多健身愛好者熟知的「增肩肌肉」，但三角肌只是肩部肌肉的表層，內部還有岡上肌、岡下肌、肩胛下肌等深層肌肉，這些肌肉主要在肩關節外旋、內旋、內收時發力，較難得到充分、全面的鍛鍊。

由於水中運動的阻力遠大於空氣，所以長期進行游泳訓練的運動員們，才能練就由內而外結實、寬厚的大寬肩。

「雙開門冰箱」本是網路用語，是南韓新型男性美學。至於寬肩為什麼受追捧？「雙開門冰箱」追求的寬肩窄腰身材，和我們常說的「倒三角」身材異曲同工，在古時候叫做「扇子麵」身材，現在俗稱「公狗腰」，特點為細腰乍臂。自古寬肩就是美男子的標配之一。

「雙開門冰箱」身材示意圖。（取材自中國新聞周刊）
「雙開門冰箱」身材示意圖。（取材自中國新聞周刊）

現代研究則發現，肩膀寬的男性對女性極具吸引力，其中「肩臀比」較大（約1.2）、肌肉強壯的男性首次發生性關係的年齡更早，性伴侶也更多，這一點在全世界的調查結果近似。

肌肉 關節 杭州亞運

上一則

中「九章3號」問世 量子算力比超級電腦快1億億倍

延伸閱讀

法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌

法拉盛醫美中心引進【Emsella幸福椅】 無需手術強化盆底肌
醫藥／赤足進出泳池 小心病毒疣

醫藥／赤足進出泳池 小心病毒疣
杭州亞運／防曬擦太白…中國馬拉松游泳金牌嚇死一票網友

杭州亞運／防曬擦太白…中國馬拉松游泳金牌嚇死一票網友
杭州亞運／馬拉松游泳初登場 中國18歲吳姝彤獲女子10公里金牌

杭州亞運／馬拉松游泳初登場 中國18歲吳姝彤獲女子10公里金牌

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)

解放軍潛艦誤入自家陷阱出事 網傳導火線是蘋果智能手表

2023-10-10 09:11

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫