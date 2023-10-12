杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

雙開冰箱門

今年的杭州亞運 會上，中國隊一共獲得41枚游泳金牌中的28枚，在亮眼的成績之外，男游泳選手的「雙開門冰箱」身材也吸引許多人注意。然而，不只中國男子游泳隊，在亞運游泳場地放眼望去，多的是「雙開門冰箱」，為什麼游泳選手多是「雙開門冰箱」身材？

中國新聞周刊報導，「雙開門冰箱」身材，通常指上半身肌肉 較大，展現出比例驚人的小頭寬肩，像打開的雙開門大冰箱一般。獲得本屆亞運「最有價值運動員」稱號、拿下「五金一銀」的覃海洋，以及「四金一銀」的汪順，都是典型的「雙開門冰箱」身材。

「雙開門冰箱」身材的汪順。（新華社）

從流體力學的角度來看， 肩寬髂窄的運動員，不易在遊進過程中產生漩渦， 水流阻力較小。因此游泳選手在「選材」階段，就專門挑個子高、手臂長、軀幹形態呈倒三角形的寬肩孩子。

游泳是肩關節 使用頻率最高的運動之一，有大量上肢反覆發力的動作，能充分鍛鍊肩關節周圍的上肢肌群：肩胛下肌、岡上肌、岡下肌和三角肌等。

費立緯的一身大肌肉。（新華社）

其中三角肌是許多健身愛好者熟知的「增肩肌肉」，但三角肌只是肩部肌肉的表層，內部還有岡上肌、岡下肌、肩胛下肌等深層肌肉，這些肌肉主要在肩關節外旋、內旋、內收時發力，較難得到充分、全面的鍛鍊。

由於水中運動的阻力遠大於空氣，所以長期進行游泳訓練的運動員們，才能練就由內而外結實、寬厚的大寬肩。

「雙開門冰箱」本是網路用語，是南韓新型男性美學。至於寬肩為什麼受追捧？「雙開門冰箱」追求的寬肩窄腰身材，和我們常說的「倒三角」身材異曲同工，在古時候叫做「扇子麵」身材，現在俗稱「公狗腰」，特點為細腰乍臂。自古寬肩就是美男子的標配之一。

「雙開門冰箱」身材示意圖。（取材自中國新聞周刊）

現代研究則發現，肩膀寬的男性對女性極具吸引力，其中「肩臀比」較大（約1.2）、肌肉強壯的男性首次發生性關係的年齡更早，性伴侶也更多，這一點在全世界的調查結果近似。