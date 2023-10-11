頤和園「最強掃地僧」古蹟如數家珍 導遊也佩服

頤和園保潔師傅張旭（右）為遊客指路。

「這叫嗢怛羅曼怛裡拏洲，那叫舍諦洲，下邊還有遮末羅洲、筏羅遮末羅洲、提訶洲、毗提訶洲……」頤和園這些讀起來拗口的建築，不是出自導遊之口，也不是學者講述，而是頤和園保潔班長張旭向遊客的介紹。近日，張旭的一條視頻暴紅，視頻中他向遊客們流利地介紹頤和園的八小部洲，讓不少網友稱他是「最強掃地僧」。

頤和園保潔師傅張旭（右）為遊客指路。(取材自新京報)

綜合瀟湘晨報、北京 日報報導，許多網友好奇，一位默默無聞的保潔員是怎麽做到對頤和園內的各種建築瞭如指掌？張旭介紹，自己父親從事建築行業，他從小耳濡目染對各種建築感興趣。在那個時候他就把這份喜愛深深地埋在心裡了，「第一次去故宮，看到故宮裡宏偉的建築，一下就被打動了。」

「剛進園子，還是挺緊張的，什麽都是陌生的，甚至還會迷路。」不想白來一趟的張旭，從上崗的那天起，就開始了他的研究。每天下午1時下班後，就一頭紮進買來的書堆裡，查閱各種建築、歷史、宗教方面的資料。

保潔員張旭正在進行清掃工作。（取材自新京報）

此外，張旭每天早上5時上崗，一天工作下來，要走上4萬多步，這讓他對這裡的一切的「如數家珍」。在業餘時間裡，他從網上搜集各種古建築資料，然後進行研究對比，再到頤和園進行實地驗證，這也使得他對這裡的一磚一瓦爛熟於心。

時間長了，不但是四大部洲，頤和園裡大到建築主體，小到一副楹聯、一塊匾額，張旭都樂於研究，「就覺得這些古建築特別親切，有種說不出的感覺。」

不僅是遊客，張旭的同事也驚嘆於他豐富的知識量。面對在網上暴火和遊客的讚嘆，張旭不好意思地連連道謝，並表示自己並不希望當網紅，「自己只是做了本職工作。」

頤和園保潔師傅張旭。(取材自北京日報)

「向這位師傅致敬！高手真是在民間。」有多年導遊經驗的國家高級導遊周琛就是當時在現場的一位遊客。當時，他正跟幾位同事對著「頤和園志」在頤和園後山辨認各種建築，結果就被張旭師傅突然喊住，「張師傅介紹了建築本身，還把建築背後的含義、歷史、美學等講得一清二楚，比書上細多了……我們回來把當時錄下的視頻裡，師傅說的每一句話都查證了一下，沒有一丁點錯誤。」