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宣揚暴力？ 山東1中學表演安倍遇刺 抗議日排核廢水

中國新聞組／北京11日電
學生拉出橫幅，「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」。（取材自微博）
學生拉出橫幅，「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」。（取材自微博）

山東一所中學校運會期間，重演前日本首相安倍晉三遇刺事件，抗議日排核廢水引全場歡呼。但是這種操縱仇恨的舉動，卻引起網友譁然，認為「這樣赤裸裸地宣揚暴力，只會培養更多的暴徒，終有一天會自食惡果」。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，影片中，山東省棗莊市第三中學秋季運動會開幕禮的一場表演，高二班的學生上演一場日本前首相安倍晉三遇刺的話劇。表演過程中，當安倍遇刺後，學生們就快速拉起一條紅色大橫額，寫著「兩聲槍響屍骨寒，污水排海遺後患」，表達對日本核污水排海的不滿，隨後更傳來全場歡呼聲。

棗莊市教育局工作人員表示，已知曉此事，「他們（學生）的做法也不一定對，我們允許學生犯錯誤，他畢竟是個學生」。工作人員稱，棗莊市教育局已督促該校調查此事並寫情況說明。

這件事在網上則吸引了正反兩面論戰，有網友表示，「被洗腦粉紅在拍手叫好」、「仇恨教育從小抓起，說日本軍國主義，這才是」、「給學生灌輸仇恨，這樣的教育怎麼能培養出正常的學生來，全世界最垃圾的教育也只能在那裡了」。

但也有網友支持，「一個表演而已，沒必要上綱上線」、「學生做的對，愛國主義本身就要從學生就開始抓起」、「安倍本人對此事都沒意見，管他幹嘛」。

中學生扮演的安倍站在椅子上，模擬被刺殺前的場景。（取材自微博）
中學生扮演的安倍站在椅子上，模擬被刺殺前的場景。（取材自微博）

教育局 安倍 日本

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